Naruto: Shang-Chi-Macher inszeniert Live-Action-Adaption des Anime-Hits

Ende November 2023 deutete sich bereits an, dass die Live-Action-Adaption des Manga- und Anime-Hits „Naruto“ endlich Fortschritte macht. Nun gab Filmstudio Lionsgate („John Wick“-Reihe) im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt (via Anime News Network), dass endlich ein Regisseur für den Kinofilm verpflichtet werden konnte. Genauer soll Destin Daniel Cretton („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“) das Fantasy-Abenteuer inszenieren.

Darüber hinaus steuert Cretton ebenfalls das Drehbuch des Films bei. Unterstützung erhält der Filmemacher dabei übrigens von Masashi Kishimoto, dem Schöpfer von „Naruto“. Unklar ist, ob auch Autorin Tasha Huo weiterhin am Projekt beteiligt ist. Sie verriet im November 2023, sie dürfe das Skript der Anime-Adaption verfassen. Aktuell arbeitet sie unter anderem an der kommenden Animationsserie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“.

Shang-Chi-Regisseur hat den Segen des Naruto-Schöpfers

Passend zur Ankündigung wurde auch ein Kommentar Kishimotos veröffentlicht. Darin verriet er, er habe sich gerade einen Film Crettons angesehen, als er von dessen Verpflichtung erfahren hat. Bereits da habe er sich gedacht „er wäre der perfekte Regisseur für Naruto. Nachdem ich seine anderen Filme gesehen und verstanden hatte, dass seine Stärke darin liegt, spannende Dramen über Menschen zu drehen, war ich überzeugt, dass es keinen anderen Regisseur für Naruto gibt.“

Es kam sogar schon zu einem Treffen zwischen dem Mangaka und dem Hollywood-Filmemacher. Während dieser gemeinsamen Zeit habe Masashi Kishimoto festgestellt, dass Destin Daniel Cretton „ein aufgeschlossener Regisseur ist, der bereit ist, meinen Beitrag anzunehmen, und ich war überzeugt, dass wir bei der Produktion zusammenarbeiten würden.“

„Um es einfach auszudrücken: Die Live-Action-Verfilmung von Naruto wird mit Sicherheit ein Film mit spektakulärer Action und tiefgründigem Drama werden. Ich kann gar nicht anders, als mich darauf zu freuen“, führt Kishimoto abschließend aus.

Naruto und seine Freunde wagen in Live-Action-Form bald wieder den Sprung auf die große Leinwand. Naruto und seine Freunde wagen in Live-Action-Form bald wieder den Sprung auf die große Leinwand. Naruto und seine Freunde wagen in Live-Action-Form bald wieder den Sprung auf die große Leinwand.

Auch Destin Daniel Cretton selbst zeigt sich begeistert über sein kommendes Projekt und die Zusammenarbeit mit dem „Naruto“-Schöpfer: „Es war eine große Ehre, Kishimoto-san in Tokio zu treffen und seine weitreichende Vision für sein Werk zu hören. Wir freuen uns sehr darauf, zusammenzuarbeiten und Naruto auf die große Leinwand zu bringen.“

Cretton wird den kommenden „Naruto“-Live-Action-Kinofilm nicht nur inszenieren und schreiben, sondern mit seiner eigenen Firma Hisako und Jeyun Munford auch produzieren. Des Weiteren sind Avi Arad, Ari Arad und Emmy Yu von Arad Productions („Spider-Man: Homecoming“) sowie Jeremy Latcham („Iron Man“) als Produzenten an der Manga- und Anime-Umsetzung beteiligt.

Das von Masashi Kishimoto geschaffene Fantasy-Abenteuer „Naruto“ zählt mit mehr als 250 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Manga-Reihen aller Zeiten. Auf den Erfolg des Manga folgten später zwei Anime-TV-Serien sowie elf Anime-Kinofilme von Studio Pierrot („Bleach: Thousand-Year Blood War“). Seit 2016 erscheint mit „Boruto: Naruto Next Generations“ eine Fortsetzung der Geschichte, zu der seit 2017 auch eine passende Anime-Serie läuft.

Die „Naruto“-Live-Action-Adaption von Lionsgate hat derzeit noch keinen Starttermin. Als Einstimmung könnt ihr euch die drei Anime-Serien hierzulande unter anderem bei Crunchyroll und Netflix im Stream anschauen. Darüber hinaus sind die TV-Serien bei KSM Anime auf Blu-ray und DVD erhältlich. Die Manga-Reihe erscheint indes beim Carlsen-Verlag.

Was haltet ihr von Destin Daniel Cretton als Regisseur der „Naruto“-Live-Action-Verfilmung?

Weitere Meldungen zu Naruto.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren