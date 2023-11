Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections angespielt: Krachende Anime-Ninja-Action

Dank "Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections" fliegen in der Ninja-Arena mal wieder die Fetzen (und Jutsus)! Wir haben Naruto, Boruto und ihre Freunde in unserem Angespielt-Artikel auf der PlayStation 5 begleitet.

Seit 15 Jahren erlebt der beliebte Anime- und Manga-Held Naruto in der „Ultimate Ninja Storm“-Videospielreihe aufregende Abenteuer. In Form von „Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ ist seit heute bereits der siebte Ableger der Marke erhältlich. Wir haben uns gemeinsam mit den beiden titelgebenden Hauptfiguren in ihr neuestes gemeinsames Game gestürzt und verraten euch in unserem neuen Angespielt-Artikel, wie uns das gefallen hat.

Diesmal erwarten euch gleich zwei Story-Modi. Im Rahmen der „Geschichte“ erlebt ihr im Schnelldurchlauf die wichtigsten Stationen von Narutos und Sasukes Leben aus der Anime- und Manga-Vorlage nach. Es gibt zwar eine neue Rahmenhandlung, in deren Verlauf euch ein Erzähler durch das Best-of führt, doch insgesamt ist dies nicht mehr als ein netter Bonus. Zudem fehlen mit „The Last“ und „Boruto: Naruto the Movie“ zwei wichtige Teile der Hauptgeschichte.

Boruto & Co. verlieren sich in einem VR-Game

Deutlich spannender und auch wesentlich besser gelungen ist im direkten Vergleich die „Besondere Geschichte“-Kampagne. In dieser steht Narutos Sohn Boruto im Mittelpunkt, der gemeinsam mit seinen Freunden das VR-Game „Ninja Heroes“ spielt. Hier lernen sie ein junges Mädchen namens Nanashi kennen, mit der sich Boruto schnell anfreundet, auch wenn sie zunächst nicht genau weiß, was sie von unserem Nachwuchs-Ninja halten soll.

Allerdings soll ihnen der Spaß schon bald vergehen, denn eine neue Gefahr lauert in den Schatten: Bösewicht Merz und seine Organisation Zero wollen dort erfolgreich sein, wo Pain einst versagte. Sie wollen eine Welt erschaffen, in der nur die Starken überleben. Hierfür wollen Merz und seine Anhänger die Ninja-Welt ins Chaos stürzen und einen neuen Krieg heraufbeschwören. Ob Boruto und seine Freunde dies verhindern können?

Die „Besondere Geschichte“ ist für uns ganz eindeutig das große Highlight von „Ultimate Ninja Storm Connections“. Dies liegt vor allem daran, dass CyberConnect2 hier das Herz von „Boruto: Naruto Next Generations“ wundervoll einfängt. Es geht um Freundschaft, Teamwork und das Überwinden der eigenen Grenzen. Erzählt wird dies über einige wirklich bildgewaltig inszenierte Zwischensequenzen, in denen jedoch auch die ruhigen Momente nicht untergehen.

Ein weiterer Pluspunkt in den Story-Modi ist der Umstand, dass Bandai Namco erstmals eine deutsche Synchronisation in einem seiner Anime-Games mitliefert. Die meisten bekannten Sprecher rund um Henning Nöhren (Naruto), Jannik Endemann (Sasuke) und Daniel Kirchberger (Boruto) leihen ihren Charakteren erneut ihre Stimmen. Damit erfüllt der Publisher deutschen Anime-Fans einen lange gehegten Traum und das Ergebnis kann sich definitiv hören lassen.

Kurzum: Zu sehen, wie sich Boruto und Nanashi miteinander anfreunden, konnte uns auch dank der tollen Arbeit der deutschen Sprecher und Sprecherinnen emotional berühren. Borutos eigene „Connections“-Story fühlt sich wie ein spielbarer Handlungsstrang der Anime-Vorlage an und das dürfte vielen Fans in Kombination mit der deutschen Sprachausgabe sicherlich ebenfalls ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Gerne in Zukunft mehr davon!

Spielerische Feinjustierung

Auf einer spielerischen Ebene solltet ihr derweil lieber keine ähnlich markanten Neuerungen erwarten. Die „Ultimate Ninja Storm“-Games sind spielerisch wohl ohnehin die besten 3D-Arenaprügler auf dem Markt, weshalb CyberConnect2 eher Feinjustierung betrieben haben.

Items, die über die Pfeiltasten aktiviert werden können, sind nun beispielsweise nicht mehr limitiert. Stattdessen gibt es nach jedem Einsatz einen Cooldown. Es ist eine kleine, nette Anpassung. Deutlich mehr haben wir uns über den Wegfall der Chakra-Shuriken gefreut. Da diese in den meisten Kämpfen eher nutzlos waren, sind wir froh, dass jeder Charakter nun ein zweites Jutsu beherrscht. Dieses wird mit Dreieck+Quadrat aktiviert und sorgt für mehr Varianz.

Des Weiteren stellen die Entwickler nun auch eine optionale vereinfachte Steuerungsvariante bereit. Zugegeben, die „Ultimate Ninja Storm“-Games waren hinsichtlich ihres Kampfsystems nie ähnlich komplex wie etwa ein „Guilty Gear“ oder „Street Fighter“, doch erfahrene Spieler können schon einiges aus den Mechaniken herausholen. Dank der vereinfachten Steuerung wird die Einstiegshürde für Neulinge der Reihe etwas gesenkt. Sehr schön.

Darüber hinaus fühlt sich „Ultimate Ninja Storm Connections“ einen guten Tick schneller an als noch die direkten Vorgänger. Die grundlegende Steuerung ist zwar gleichgeblieben: In der Regel kämpfen zwei Dreierteams gegeneinander, wobei der Fokus auf dem Nahkampf (Kreis-Taste) und mächtigen Jutsus (Dreieck+Kreis/Quadrat) liegt. Dank der kleinen Anpassungen wirkt alles nun jedoch noch flotter und geschmeidiger.

CyberConnect2 liefern somit hier zwar eher eine Evolution denn eine Revolution ab, doch spielerisch haben wir dem Titel absolut nichts vorzuwerfen. Die Action spielt sich erneut großartig. Vor allem dann, wenn ihr aus den über 130 Charakteren ein Team zusammenstellt, dessen Mitglieder eine besondere Verbindung zueinander haben. Narutos Eltern helfen ihm etwa dabei, seinen Ultimate-Move noch durchschlagskräftiger zu machen. Diese Attacken sind einmal mehr absolut bildgewaltig inszeniert und audiovisuell die klaren Highlights des Anime-Prügelspiels. An diesen hervorragend gemachten Angriffen konnten wir uns nie sattsehen.

Empfehlung? Ja!

„Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ ist insgesamt ein überaus rundes Paket geworden, das dank sinnvoller Gameplay-Verbesserungen definitiv zu den besten Ablegern der beliebten Spielereihe zählt. Als waschechtes Highlight erwies sich während unserer Zeit mit dem 3D-Arenaprügler außerdem der „Besondere Geschichte“-Modus, der das Wesen der Anime-Vorlage wunderbar einfängt. Die endlich enthaltene deutsche Synchronisation dürfte vielen hiesigen Fans ebenfalls dabei helfen, dank der bekannten Sprecher und Sprecherinnen noch tiefer in die Story abzutauchen.

Neben den zwei Story-Modi kommen insbesondere Sammler auf ihre Kosten. Ihr könnt im Menü-Punkt „Sammlung“ zahlreiche weitere Extras freischalten, darunter neue Kostüme, Farbschemata oder Artworks. Alteingesessene „Naruto“-Fans können Tage, wenn nicht Wochen hiermit verbringen. Alles in allem bleiben wirklich tiefschürfende Neuerungen, inhaltlich wie spielerisch, dennoch leider aus. Angesichts des enormen Umfangs, des nach wie vor tollen Gameplays mit seinen beeindruckend inszenierten Ultimate-Moves und seiner mitreißenden Boruto-Story können sich Neulinge wie alte Hasen guten Gewissens in die Arena stürzen.

