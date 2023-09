Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Deutschsprachiges Video erklärt die Gameplay-Mechaniken

Der Publisher Bandai Namco und der Entwickler CyberConnect2 haben zu “Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections” neue Videos veröffentlicht. Einerseits werden in einem deutschsprachigen Clip die Systeme des Spiels vorgestellt. In einem weiteren Trailer rückt in groben Zügen die Story in den Fokus. Beide Videos können unterhalb dieser Zeilen gestartet werden.

Im Video zu den Systemen von “Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections” weisen die Macher unter anderem auf die Zahl der spielbaren Ninjas hin. Darunter befinden sich zehn neue Charaktere, die sich dem Kampf anschließen.

Epische Nahkämpfe mit einzigartigen Kombos

Ein weiteres beschriebenes Feature sind die Nahkampfkombos. Sie stellen die Grundlage des Kampfes dar und können verlängert werden, wenn zwischen den Charakteren und ihren einzigartigen Fähigkeiten gewechselt wird. Die Skills und auch die Tastenkombinationen werden im weiteren Verlauf des Videos mit dazugehörigen Gameplay-Szenen näher thematisiert.

Spieler haben während der Kämpfe die Möglichkeit, im Level aufzusteigen und verschiedene Anpassungen sowie andere Belohnungen wie End-Szenen freizuschalten. Im Modus „Offline Free Battles“ können die Spieler frei wählen, wie sie kämpfen möchten. Es besteht auch die Option, Offline-Turniere zu veranstalten.

Im Online-Modus gilt es wiederum, sich entweder in normalen Matches oder in Rang-Matches mit anderen Spielern zu messen.

Im Modus „History“ haben Spieler die Gelegenheit, die bedeutendsten Kämpfe und Handlungsmomente aus der “Naruto”-Serie erneut zu erleben. Im Gegensatz dazu bietet der spezielle Story-Modus eine völlig neue Geschichte, die während der Ereignisse von “Boruto” stattfindet.

Falls euch das Gezeigte zusagt: Vorbestellungen von “Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections” sind unter anderem auf Amazon* möglich.

Weitere Meldungen zum kommenden Naruto-Abenteuer:

Spieler, die selbst Hand anlegen möchten, kommen schon bald auf ihre Kosten: Am 17. November 2023 wird “Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections” für die Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Nachfolgend sind die anfangs erwähnten Videos eingebettet:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren