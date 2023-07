Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Special Story Mode Trailer zum Anime-Prügelspiel veröffentlicht

Vor einigen Monaten kündigte Bandai Namco Entertainment mit „Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ einen neuen Ableger seiner erfolgreichen Fighting Game-Reihe an. Im Rahmen der Anime Expo 2023 veröffentlichte das Unternehmen nun den Special Story Mode Trailer, der uns einen ersten Einblick in die Originalgeschichte des Anime-Games gewährt (via Gematsu). Das Video könnt ihr euch wie immer weiter unten im Artikel ansehen.

Eine neue Krise in der Ninja-Welt bahnt sich an

Es sieht ganz so aus, als würde dem „Naruto“-Universum im Spiel eine neue Krise bevorstehen, denn ein weiterer gewaltiger Konflikt bahnt sich an: Der Fünfte Ninja-Weltkrieg. Verantwortlich für diese Schlacht, die alles in Chaos zu stürzen droht, scheint ein mysteriöser neuer Charakter namens Merz zu sein. Zumindest suggeriert dies eine Ansprache an eine große Armee, in der auch der Name des Bösewichts Pain kurz Erwähnung findet.

Darüber hinaus sehen wir ebenso kurze Szenen mit einer weiteren Originalfigur, die eigens für das Spiel erschaffen wurde und im Special Story Mode von „Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ eine wichtige Rolle spielen dürfte. Hierbei handelt es sich um die junge Frau Nanashi, die als Navigatorin des beliebten Onlinespiels „Ninja Heroes“ beschrieben wird.

Des Weiteren scheinen sich Anhänger der Reihe auf allerlei Fan-Service freuen zu dürfen. Es kommt beispielsweise zu einem Rematch zwischen Naruto und Sasuke. Ihre Duelle zählten für viele Fans der Franchise zu den Höhepunkten der Geschichte.

Zudem werden ebenfalls diverse Fanlieblinge im kommenden Fighting Game dabei sein. Insgesamt werden 124 Charaktere im Anime-Prügelspiel enthalten sein, darunter zum Beispiel Schurke Madara Uchiha und Ex-Hokage Minato Namikaze.

„Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ befindet sich bei CyberConnect2 („Dragon Ball Z: Kakarot“) für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) in Entwicklung. Das Spiel soll noch 2023 erscheinen.

Wie gefällt euch der Trailer zum Special Story Mode von „Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“?

