Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Neues Anime-Game mit Trailer angekündigt

Bald gerät die Ninjawelt wieder in Aufruhr, denn in "Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections" lassen Kakashi, Pain, Sasuke und weitere Fanlieblinge bald wieder die Fäuste (und Ninjutsus) fliegen!

Nachdem es in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte gab, CyberConnect2 („Dragon Ball Z: Kakarot“) würde an einem neuen „Naruto“-Game arbeiten, wurde ein solches im Rahmen des jüngsten State of Play-Events bestätigt. Mit „Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ kündigte Bandai Namco Entertainment den neuesten Ableger der Reihe an, der Facetten der bisherigen vier Teile der Reihe beinhalten wird – und sogar noch ein bisschen mehr.

Spiel passend zum 20. Naruto-Jubiläum

Passend zum 20. Jubiläum der dem Spiel zugrundeliegenden Anime-Serie, die in Japan 2002 ihre TV-Premiere feierte, liefert euch das neue Fighting-Game die volle Packung „Naruto“. Ausgehend von einem Eintrag im PlayStation Blog wird übrigens ein nicht unerheblicher Teil des Titels auf den ersten vier „Ultimate Ninja Storm“-Games basieren. Sowohl das Kampfsystem als auch ausgewählte Zwischensequenzen sollen Fans bereits aus den Vorgängern kennen.

Letztere erzählen dabei noch einmal die bekannte Geschichte der Manga- und Anime-Vorlage nach, in der wir Hauptcharakter Naruto auf seiner Reise folgen, zum nächsten Hokage zu werden. Bandai Namco Entertainment verspricht im erwähnten Artikel, dass die Cutscenes gegenüber den ursprünglichen PlayStation 3- und PlayStation 4-Releases deutlich überarbeitet werden sollen. Selbiges gilt für die flotten Kämpfe, die auf der PlayStation 5 erstmals in 60 FPS laufen werden.

Doch nicht nur grafisch soll „Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ überzeugen, sondern auch inhaltlich. Die Verantwortlichen versprechen zum Beispiel einige komplett neue Charaktere, die das aus 124 Spielfiguren bestehende Roster des vierten Serienablegers ergänzen sollen. Im Trailer sind mit den Brüdern Ashura Ōtsutsuki und Indra Ōtsutsuki, die in „Naruto Shippuden“ erstmals auftraten, bereits die ersten zwei Neuzugänge in Aktion zu sehen.

Des Weiteren soll auch eine neue Originalgeschichte im Anime-Game geboten werden. Worum es in dieser gehen wird, ist allerdings noch unbekannt. Bandai Namco Entertainment möchte in der Zeit bis zur Veröffentlichung des Spiels nach und nach weitere Informationen zum Titel enthüllen.

„Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ soll 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC (via Switch) erscheinen. Ein genauer Release-Termin ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

