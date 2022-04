Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm: Befindet sich ein 5. Teil in Arbeit? – Gerücht

In den vergangenen Jahren ist es still um die beliebte "Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm"-Reihe geworden. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn angeblich wird mittlerweile an einem 5. Teil gearbeitet.

Wurde in den vergangenen Jahren über gelungene Game-Umsetzungen bekannter Anime-Serien gesprochen, fiel regelmäßig die „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm“-Reihe. Die Arena-Fighter wurden sowohl von Kritikern als auch Fans positiv aufgenommen, doch seit dem 4. Hauptteil der Serie wurde es still um die Marke. Das könnte sich allerdings bald wieder ändern, denn angeblich befindet sich ein 5. Teil in Entwicklung.

Dreht sich Teil 5 um Boruto: Naruto Next Generations?

Das möchte zumindest der Anime-Games-Insider Senju in Japan erfahren haben. Wie er in einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video (via TheGamer) ausführt, befände sich ein neues „Naruto“-Videospiel bei Bandai Namco Entertainment in Entwicklung und dabei soll es sich um ein neues „Storm“-Game handeln. Allzu viele Details nennt der Insider jedoch nicht, außer dass die Entwicklung letztes Jahr gestartet worden sei. Er geht außerdem davon aus, dass eine offizielle Ankündigung des Titels gegen Ende des Jahres erfolgen könnte.

Darüber hinaus glaubt Senju in Japan, dass das Spiel voraussichtlich nicht „Naruto“ im Titel tragen wird, sondern stattdessen nach Boruto benannt werden könnte. Bei „Boruto: Naruto Next Generations“ handelt es sich um die Fortsetzung von „Naruto Shippuden“, in der die Kinder der einstigen Helden im Mittelpunkt stehen. Die Geschichte wurde 2015 mit einem Anime-Kinofilm gestartet und anschließend in einer TV-Serie sowie einer Manga-Reihe fortgeführt. Die Handlung des Films wurde in einem „Ultimate Ninja Storm 4“-DLC bereits umgesetzt.

Da es sich hierbei gegenwärtig noch um unbestätigte Gerüchte handelt, solltet ihr diese Meldung vorerst mit einer entsprechenden Portion Skepsis genießen. Kurz nachdem diese Meldung auftauchte, fragte ein Fan den bekannten Anime-Games-Insider PS360HD2 auf Twitter, wie glaubwürdig die Aussagen seines Kollegen seien. Dieser entgegnete daraufhin, Senju in Japan sei „So glaubwürdig, wie nur möglich. Vertrau mir, es passiert.“

„Boruto: Naruto Next Generations“ startete 2016 in Manga-Form. Für die Umsetzung sind inzwischen „Naruto“-Schöpfer Masashi Kishimoto als Supervisor sowie Autor (zuvor Ukyō Kodachi) und Mikio Ikemoto als Zeichner verantwortlich. Bisher umfasst die Geschichte 68 Kapitel, die in Japan zudem in 16 Sammelbänden veröffentlicht wurden. 13 davon sind in Deutschland beim Carlsen-Verlag erhältlich.

Die Anime-Serie feierte 2017 ihre Premiere und zählt bis heute 245 Episoden in 23 Handlungssträngen, die hierzulande komplett bei Crunchyroll verfügbar sind. Des Weiteren können die ersten 100 Folgen in Deutschland auch bei Netflix gestreamt werden. Zudem erfolgt eine Veröffentlichung mit deutscher Synchronisation bei KSM Anime. Genügend Material für ein „Boruto“-Videospiel dürfte somit vorhanden sein.

Würdet ihr euch über ein 5. „Ultimate Ninja Storm“-Game freuen?

