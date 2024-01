Avatar Der Herr der Elemente: Netflix zeigt deutschsprachigen Serien-Trailer zur Live-Action-Adaption

"Avatar: Der Herr der Elemente" startet im Februar auf Netflix. Zuvor können Fans dank eines neuen Trailers in die Serie hineinschnuppern und einen Blick auf die Besetzung der Realverfilmung werfen.

Spieler dürfen sich seit Dezember 2023 in ein neues “Avatar” stürzen. Doch auch eine Netflix-Serie mit diesem Namen schreitet voran. Daran erinnert ein neuer Trailer zu “Avatar: Der Herr der Elemente”, der auf die weltweite Premiere einstimmt.

Die Netflix-Serie startet am 22. Februar 2024 und ist eine Live-Action-Neuinterpretation der Zeichentrickserie über Aang. Er ist ein junger Avatar, der die Fähigkeiten erlernt, die vier Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft zu beherrschen.

Übergreifendes Ziel ist es, das Gleichgewicht in einer von der schrecklichen Fire-Nation bedrohten Welt wiederherzustellen.

Appa, Momo und weitere bekannte Gesichter

Der heutige Trailer zu “Avatar: Der Herr der Elemente” gewährt einen genaueren Blick auf die Charaktere und Umgebungen, die mit computergenerierten Kreaturen bevölkert ist. Dazu gehören Appa, der fliegende Bison, und Momo, ein geflügelter Lemur.

Zur Handlung heißt es von offizieller Seite: Einst herrschte Harmonie unter den vier Nationen der Welt, und der Avatar, ein Meister aller vier Elemente, wahrte den Frieden zwischen ihnen. Doch dann geschah etwas Unvorhergesehenes: Die Feuernation überfiel die Luftnomaden und vernichtete sie.

Der Trailer zu „Avatar: Der Herr der Elemente“ gewährt Einblicke in die Fantasy-Welt und stellte zentrale Charaktere vor.

“Avatar: Der Herr der Elemente” folgt in diesem Szenario dem jungen Luftnomaden Aang, der in einer vom Krieg verwüsteten Welt wiedererwacht. Mit seinen Kumpanen Sokka und Katara steht er vor der Aufgabe, sich einer gefährlichen Reise zu stellen, um am Ende seinen rechtmäßigen Platz als nächster Avatar einzunehmen.

Nachfolgend kann der neue Trailer zu Avatar: Der Herr der Elemente gestartet werden:

Acht Episoden und Unterschiede zur Zeichentrickserie

Die Serie besteht aus insgesamt acht einstündigen Episoden. Zuschauer können eine Adaption der ersten Staffel der Animationsserie erwarten. Der Showrunner Albert Kim betonte allerdings, dass sich einige Elemente ändern, um die Geschichte für eine neue Generation neu zu erzählen.

„Wir beginnen die Serie nicht so, wie die Zeichentrickserie beginnt. Das war eine bewusste Entscheidung, um den Leuten zu zeigen, dass dies nicht die Zeichentrickserie ist“, so Kim.

Für die Live-Action-Serie wurden manchmal Handlungsstränge aufgedröselt, um sie neu zu mischen, damit sie für ein Seriendrama Sinn machen. “Ich bin also sehr gespannt, wie die Reaktionen darauf ausfallen werden”, betonte der Showrunner.

Weitere Hintergründe zur Serie hatte Sven bereits im vergangenen November zusammengefasst:

“Avatar: Der Herr der Elemente” startet am 22. Februar 2024 auf Netflix. Die entsprechende Produktseite ist hier verlinkt.

