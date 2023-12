Avatar Frontiers of Pandora: So fügt sich das Ubisoft-Game in die Timeline der Blockbuster-Filme ein

Im Action-Adventure "Avatar: Frontiers of Pandora" könnt ihr so in die Welt der Blockbuster-Filme eintauchen wie nie zuvor. Wir erklären euch, wie sich das neue Ubisoft-Spiel in die Timeline der beiden Kinofilme einfügt.

Achtung, es folgen leichte Spoiler: Mit seinen beiden „Avatar“-Kinofilmen hat Hollywoodlegende James Cameron („Titanic“) einmal mehr Kinogeschichte geschrieben. Der erste Teil, der uns auf den Planeten Pandora entführte, ist mit mehr als 2,9 Milliarden US-Dollar der erfolgreichste Film aller Zeiten und auch der Nachfolger „The Way of Water“ lief mit 2,3 Milliarden US-Dollar enorm erfolgreich. „Avatar: Frontiers of Pandora“ baut das Universum nun weiter aus.

In diesem Artikel verraten wir euch, wie sich das neueste Action-Adventure von Entwicklerstudio Massive Entertainment („Tom Clancy’s The Division“) in die Timeline der Blockbuster-Filme einfügt. Denn ja, das neue Ubisoft-Game ist ein offizieller Teil des Kanons der Filmreihe!

Eine neue Avatar-Geschichte abseits von Jake Sully

Die Geschichte des ersten „Avatar“-Kinofilms ereignet sich im Jahr 2154. Darin sehen wir, wie Jake Sully im Auftrag der RDA in einem künstlich geschaffenen Na’vi-Körper zunächst das Vertrauen der Einheimischen Pandoras gewinnen soll. Letztendlich kommt es jedoch anders, denn bekanntlich wechselt der Protagonist die Seiten und stellt sich gegen die RDA und somit die Menschen. Später gründet er gemeinsam mit seiner Partnerin Neytiri eine Familie.

Auch das kürzlich veröffentlichte Spiel kann visuell beeindrucken.

Bereits acht Jahre vorher, also 2146, wird unsere Na’vi-Spielfigur gemeinsam mit anderen Na’vi-Kindern als Teil des Avatar-Programms von der RDA ausgebildet. Während des Aufstands im Finale des ersten Films erklärt „Frontiers of Pandora“-Bösewicht John Mercer, dass Jake Sully zu einem Verräter geworden sei. Alma Cortez, eine RDA-Mitarbeiterin, hilft den Kindern entgegen ihrer Befehle und überzeugt sie, sich in Kryokapseln zu legen.

15 Jahre später werden eure Spielfigur und die anderen Na’vi-Kinder aus ihrem Kälteschlaf geweckt. Mercer und einige seiner schwer bewaffneten Untergebenen kehren in die Anlage zurück, wo sie auf die Kinder treffen. Nach eurer erfolgreichen Flucht müsst ihr euch gegen die zurückgekehrten Menschen behaupten, die erneut eure Heimat angreifen. Darüber hinaus versucht ihr ebenfalls, eure eigenen Na’vi-Wurzeln wiederzuentdecken.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ spielt somit im Jahr 2169 und damit zeitlich zwischen dem Prolog (2168) des zweiten Kinofilms, „Avatar: The Way of Water“, und dessen Haupthandlung (2170). Allerdings führt ihr euren Kampf gegen die RDA und Himmelsmenschen nicht in einem der Gebiete, die ihr aus den beiden Blockbuster-Filmen kennt. Stattdessen befindet ihr euch auf dem westlichen Kontinent und damit einem vollkommen neuen Bereich Pandoras.

Macher legen Wert auf eine gute Kontinuität

Damit sich die Story des Ubisoft-Games bestmöglich in die Timeline der „Avatar“-Filme einfügt, arbeitete das Unternehmen eng mit James Cameron und dessen Team zusammen. Game Director Magnus Jansen ging diesbezüglich in einem Interview mit den Kollegen von Comic Book ins Detail. Das Entwicklerteam von Massive habe Einblick in die Story der Kinofilme erhalten. Sie durften etwa vorab einen Blick auf das Drehbuch von „The Way of Water“ werfen.

Hierbei sei es nicht nur darum gegangen, eine Kontinuität zwischen „Frontiers of Pandora“ und den noch kommenden Filmfortsetzungen herzustellen. Stattdessen wollten die Verantwortlichen auf diese Weise ebenfalls sicherstellen, „dass keine Ideen ausgeschlachtet werden.“ Laut Jansen sei es wichtig, Spiel und Filme gewissermaßen „zusammenwachsen“ zu lassen. Zudem hatten beide Seiten Interesse daran, „coole neue Wendungen“ nicht auszubeuten.

Des Weiteren ging Magnus Jansen im Interview kurz auf potentielle Easter Eggs ein. Da er nicht zu viel verraten wollte, deutete er an, dass langjährige „Avatar“-Fans Anspielungen auf verschiedene Ableger der Franchise im Action-Adventure entdecken könnten. Außerdem teaserte er dezent an, gewisse Entwicklungen in „Frontiers of Pandora“ könnten in zukünftigen Auskopplungen noch eine Rolle spielen. Genaue Infos ließ er sich hierzu jedoch nicht entlocken.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ ist seit dem 7. Dezember 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.

