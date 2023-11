Avatar Der Herr der Elemente: Netflix veröffentlicht offiziellen Teaser zum Fantasy-Abenteuer

Mehr als fünf Jahre sind seit der Ankündigung der Live-Action-Adaption der gefeierten Cartoon-Serie „Avatar – Der Herr der Elemente“ vergangen und gestern Abend veröffentlichte Streaming-Anbieter Netflix endlich den ersten offiziellen Teaser. Dieser gewährt einen ersten Einblick in das kommende Fantasy-Abenteuer und enthüllt darüber hinaus den Starttermin der Serie. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Der Avatar muss die Welt retten

An der Geschichte der Vorlage scheint die Neuverfilmung, ausgehend vom Teaser, wenig zu verändern. Die Welt der Serie ist in vier Nationen unterteilt, in denen auch sogenannte Bändiger leben. Diesen Menschen ist es möglich, eines der vier Elemente – Erde, Feuer, Luft, Wasser – zu beherrschen. Vor 100 Jahren fand der Frieden jedoch ein jähes Ende, denn die Feuernation erklärte der Welt den Krieg.

Nur der Avatar, der als einziges Wesen alle vier Elemente bändigen kann, hätte den Frieden wiederherstellen können. Allerdings verschwand er, als die Welt ihn am meisten brauchte. Eines Tages stolpern die Geschwister Katara und Sokka über einen Jungen, der im Eis gefangen ist. Bei ihrem neuen Freund, einem Luftbändiger namens Aang, handelt es sich tatsächlich um den verschollenen Avatar! Doch wird es ihnen gemeinsam tatsächlich gelingen, die Welt zu retten?

Der erste Teaser zur „Avatar – Der Herr der Elemente“-Realverfilmung zeigt uns unter anderem einen Blick auf die Anfangszeit des Krieges, in der die Feuernation die Tempel der Luftnomaden angriff. Ein Ereignis, das so in der Zeichentrickserie nicht zu sehen war. Darüber hinaus haben verschiedene bekannte Charaktere der Vorlage einen Auftritt im Video. Hierzu zählen neben Aang, Katara und Sokka ebenfalls Antagonist Zuko und dessen Onkel Iroh.

Fans der Franchise werden sich erinnern: Die kommende Netflix-Serie ist nicht die erste Live-Action-Adaption des Cartoon-Hits, der gerne zu den besten Serien aller Zeiten gezählt wird. 2010 erschien mit „Die Legende von Aang“ ein auf dem Cartoon basierender Kinofilm, der gerade von Fans der Reihe vernichtendes Feedback erhielt. Netflix gab deshalb 2018 an, eng mit Nickelodeon und den Schöpfern der Marke zusammenarbeiten zu wollen.

Michael Dante DiMartino und sein Kollege Bryan Konietzko, die zwei „Avatar“-Erfinder, verkündeten jedoch 2020, dass sie wegen kreativer Differenzen nicht mehr mit Netflix zusammenarbeiten werden. Beide kümmern sich inzwischen als Leiter der Avatar Studios um mehrere Projekte, die das Universum der Cartoon-Show ausbauen werden. Zunächst soll ein Kinofilm erscheinen, in dessen Geschichte es um Aang und seine Freunde gehen soll.

In den Hauptrollen der Netflix-Serie werden Gordon Cormier als Avatar Aang, Kiawentiio („Anne with an E“) als Katara und Ian Ousley als Sokka zu sehen sein. Dallas Liu („Tekken“) wird als Avatar-Jäger Zuko zu sehen sein, dem Paul Sun-Hyung Lee („The Mandalorian“) als sein weiser Onkel Iroh zur Seite stehen wird. In weiteren Rollen sind zudem Daniel Dae Kim („Hawaii Five-0“) als Feuerlord Ozai und Elizabeth Yu als Prinzessin Azula zu sehen.

„Avatar – Der Herr der Elemente“ startet am 22. Februar 2024 exklusiv bei Netflix.

Deutscher Teaser:

Freut ihr euch auf „Avatar – Der Herr der Elemente“ bei Netflix?

