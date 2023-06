Avatar The Last Airbender: Quest for Balance mit Trailer angekündigt

Avatar The Last Airbender:

Der Entwickler Bamtag Games und der Publisher Game Mill Entertainment haben "Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance" angekündigt. Es ist ein Adventure, das sich heute in einem ersten Trailer zeigt.

Der Publisher GameMill Entertainment und der Entwickler Bamtang Games haben „Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance“ angekündigt. Der Titel soll im Herbst dieses Jahres für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und PC auf den Markt kommen. Einen ersten Trailer können sich Interessenten unterhalb dieser Zeilen anschauen.

„Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance“ ist ein Action-Adventure mit neun spielbaren Charakteren, darunter Aang, Toph, Sokka und Katara. Es bietet sowohl Einzelspielererfahrungen als auch einen kooperativen Zwei-Spieler-Modus, der lokal oder online gespielt werden kann.

Erde, Wind, Feuer und Wasser

Spieler können in „Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance“ jedes der 18 Kapitel erneut in Angriff nehmen, wann immer sie das Verlangen danach haben, um ihre Lieblingsmomente aus der Serie zu erleben.

Die Rätsel drehen sich letztendlich um die vier Elemente Erde, Wind, Feuer und Wasser. Außerdem gibt es Nebenquests, Charakterverbesserungen und Interaktionen mit verschiedenen Charakteren aus der Serie.

Schon im vergangenen Jahr gab es Hinweise auf das Spiel, als „Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance“ beim japanischen Arm des Versandriesen Amazon auftauchte und dort für umgerechnet 54 Euro gelistet wurde. Der Produkteintrag verschwand wenig später wieder, kann aber weiterhin über in einer archivierten Version aufgerufen werden.

„Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance“ erscheint wie anfangs erwähnt im Herbst 2023 für Konsolen und PC. Nachfolgend kann der erste Trailer zum Adventure gestartet werden:

