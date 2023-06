RollerCoaster Tycoon Adventures: Noch 2023 kommt eine Deluxe-Edition

Im Jahr 2018 erschien für Nintendo Switch und PC die Wirtschaftssimulation „RollerCoaster Tycoon Adventures“. Nun kündigten Publisher Atari und Entwickler Orbit Studio eine Deluxe-Version an. Der Release ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Nintendo Switch und PC geplant. Noch in diesem Jahr soll es so weit sein.

Ataris Geschäftsführer Wade Rosen teilte dazu in einer Pressemitteilung mit: „RollerCoaster Tycoon ist eine der liebenswertesten Videospiel-Franchises aller Zeiten. In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten haben Millionen von Menschen ein RollerCoaster Tycoon-Spiel gespielt. Wir freuen uns sehr, diese aktualisierte Deluxe-Version von Rollercoaster Tycoon Adventures den Fans auf Konsole und PC zu präsentieren.“

Reichlich neue Inhalte und angepasste Steuerung

Um euren Freizeitpark auf der Konsole noch vielfältiger gestalten zu können, kommen 80 neue Fahrgeschäfte und Attraktionen dazu. Zudem gibt es eine neue Benutzeroberfläche, die für Controller optimiert wurde. Im Übrigen haben die Entwickler den Coaster Builder verbessert, um noch leichter verrückte Achterbahnen zu kreieren. Das dadurch zugänglichere Gameplay ermöglicht Spielern jedes Alters ein angenhehmes Erlebnis.

Für ausreichend Abwechslung sorgen drei Spielmodi:

Abenteuer: Eine Abwandlung des Kampagnenmodus.

Eine Abwandlung des Kampagnenmodus. Szenarios: Wählt ein bestimmtes Szenario aus und arbeitet auf ein bestimmtes Ziel hin.

Wählt ein bestimmtes Szenario aus und arbeitet auf ein bestimmtes Ziel hin. Sandbox: Hier dürft ihr euer Kreativität freien Lauf lassen.

Related Posts

Ein ähnliches Spiel ist kürzlich mit „Park Beyond“ auf den Markt gekommen. Unser Test dazu verspricht eine gelungene Freizeitparksimulation. Ansonsten gibt es noch „Planet Coaster“, das schon seit November 2020 im Handel verweilt.

Weitere Meldungen zu RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren