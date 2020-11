Planet Coaster: Der offizielle Trailer zum Launch der Console-Edition

Die "Planet Coaster: Console Edition" ist ab sofort für die PS4 erhältlich.

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die britischen Entwickler von Frontier Developments darauf hin, dass die „Planet Coaster: Console Edition“ ab sofort erhältlich ist.

Passend dazu stellte das Studio den offiziellen Launch-Trailer bereit, der es auf eine Länge von etwas mehr als zwei Minuten bringt und euch einen ausführlichen Blick auf die Konsolen-Umsetzung der beliebten Theme-Park-Simulation ermöglicht. Offiziellen Angaben zufolge bietet „Planet Coaster“ auf den Konsolen die gleiche tiefe Spielerfahrung, die bereits das PC-Original auszeichnete.

Kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Fassung

Die „Planet Coaster: Console Edition“ ist ab sofort für die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X beziehungsweise S erhältlich. Die Umsetzung für die PlayStation 5 folgt zum hiesigen Launch der neuen Konsole am 19. November 2020. Wer die „Planet Coaster: Console Edition“ für die Xbox One oder die PS4 erwerben sollte, darf sich übrigens über die Möglichkeit freuen, diese einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Fassung zu unterziehen.

„Die lebende und atmende Planet Coaster-Welt kombiniert realistische Physik, kreatives Bauen, sowie eine fortgeschrittene Simulation, die Spieler jeden Aspekt des Freizeitparks kontrollieren und gestalten lässt. Der herausfordernde und gleichzeitig zugängliche Titel versetzt Spieler in die Chefrolle eines Vergnügungsparks, in der sie ihren Park ganz nach ihren Wünschen gestalten können – voller Aufregung, Attraktionen und Highlights“, so Frontier Development zur Konsolen-Version.

