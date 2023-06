PSN Store Deals: Mehr als 1.000 Mid-Year-Angebote für PS4 und PS5 freigeschaltet

Im PlayStation Store wurden zahlreiche Angebote freigeschaltet, darunter Spiele und Erweiterungen, die mit deutlichen Rabatten an die Frau oder den Mann gebracht werden. Der Sale läuft bis in den Juli hinein.

Sony hat im PlayStation Store die Mid-Year-Deals gestartet, die mehr als 1.000 Angebote umfassen, darunter zahlreiche Spiele, Editions und Zusatzinhalte, die mit größeren und kleineren Rabatten bestückt sind.

Bis zum 5. Juli können interessierte Spieler beispielsweise „Control“ in ihren Besitz bringen. Dank des 75 Prozent-Rabattes sank der Preis von 39,99 auf 9,99 Euro. Jenseits von PS Plus-Zusatzrabatten scheint es im PlayStation Store der bisher niedrigste Betrag zu sein. „Control“ ist aber auch Bestandteil von PS Plus Extra und befindet sich in der entsprechenden Bibliothek.

Einer wiederkehrender Gast in den Sales ist „Rise of the Tomb Raider: 20-Jähriges Jubiläum“ zum Preis von 5,99 statt 29,99 Euro. Aber auch dieser Titel ist in der Extra-Bibliothek vertreten. „Beyond: Two Souls“ kann für 11,99 statt 29,99 Euro mitgenommen werden. Hier gab es in den vergangenen Jahren im PlayStation Store schon bessere Angebote, während der Titel ebenfalls zu den Spielen gehört, die über PS Plus Extra heruntergeladen werden können.

Bestpreise für A Plague Tale Requiem und The Callisto Protocol

Kein Teil von PS Plus Extra ist hingegen die „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“. Hier werden im Rahmen des Sales 15,99 statt 39,99 Euro fällig. Erstmals für 35,99 statt 59,99 Euro im PlayStation Store erhältlich ist „A Plague Tale: Requiem“. Hier können PS Plus Premium-Abonnenten zudem auf eine Trial zugreifen.

Einen Bestpreis gibt es auch für „Kena: Bridge of Spirits“, da der Betrag für PS Plus-Inhaber auf 13,99 statt 39,99 Euro sank. Der Titel ist allerdings auch Bestandteil der Extra-Bibliothek und muss von Abonnenten ab dieser Stufe nicht separat gekauft werden.

Das bisher günstigste PSN-Angebot kann auch im Fall von „The Callisto Protocol“ wahrgenommen werden. Der 50-Prozent-Rabatt sorgt für einen Preis von 34,99 Euro. 50 Prozent Rabatt gibt es ebenfalls auf die Deluxe Edition des Shooters und auf den Season Pass.

„Cult of the Lamb“ können Sparfüchse für 19,49 statt 29,99 Euro mitnehmen. „Watch Dogs: Legion“ gibt es für 10,49 statt 69,99 Euro (und in der PS Extra-Bibliothek). Die „Payday 2: Crimewave Edition“ kostet 3,99 statt 19,99 Euro und ist ebenfalls ein Bestandteil der mittleren PS Plus-Stufe.

Auch im Angebot sind „The Witcher 3: Wild Hunt“ für 14,99 Euro, die DLC-Erweiterungen für „Far Cry 6“, das sich in der Extra-Bibliothek befindet, die „Resident Evil 2 Deluxe Edition“ für 12,49 Euro, „Tekken 7“ für 9,99 Euro und „The Dark Pictures Anthology: Season One“ für 59,99 Euro.

Der neuste Sale im PlayStation Store hat noch viel mehr zu bieten. Während die offizielle Übersicht im PlayStation Store noch nicht freigeschaltet wurde, gewährt psprices.com einen ersten Überblick.

Ebenfalls wurden gestern die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium zur Verfügung gestellt. Was im Juni mit dabei ist, erfahrt ihr in dieser Meldung.

