The Finals: Shooter hat großen Spieler-Meilenstein geknackt

Zwei Wochen nach der Veröffentlichung hat "The Finals" einen beeindruckenden Meilenstein erreicht. Das verkündeten die Embark Studios stolz via Twitter/X.

Seit dem 7. Dezember kann „The Finals“ auf PS5, Xbox Series X/S und PC gespielt werden. Rund zwei Wochen ist der Multiplayer-Shooter nun also auf dem Markt – ein Zeitraum, der in diesem Fall für einen fetten Meilenstein ausreichte.

Denn am heutigen Freitag verkündeten die Embark Studios: Zehn Millionen Spieler haben das Game bisher gespielt. Wegen dieser gewaltigen Spieler-Zahl richteten die Verantwortlichen ein „riesiges Dankeschön“ an die Leute.

Schon die Beta war ein absoluter Erfolg. Anfang November berichteten wir, dass 7,5 Millionen Spieler daran teilgenommen haben. Viele davon waren durchaus begeistert von der Multiplayer-Erfahrung, was sich jetzt in der Vollversion widerspiegelt.

Werfen wir einen Blick auf die Bewertungen, dann bestätigt sich dieser Eindruck. So kommt „The Finals“ im PlayStation Store auf 4,19 von 5 Sternen – basierend auf 13.000 Bewertungen. Bei Steam sieht es ebenfalls gut aus: 74 Prozent der etwa 80.000 User-Rezensionen sind positiv ausgefallen. Die Spieler loben unter anderem das gelungene Waffengefühl, das flüssige Movement und das durchdachte Map-Design.

Wie das Spielprinzip aussieht? Mehrere Trios treten hier in einer Arena gegeneinander an, dessen Umgebung sich zerstören lässt. In verschiedenen Modi müssen die Teams ein bestimmtes Ziel verfolgen. Zum Beispiel geht es in Cashout darum, einen Tresor ausfindig zu machen und ihn anschließend zu einem Terminal zu bringen.

