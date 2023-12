The Finals: Der Shooter ist ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich

Schon die Beta des Multiplayer-Shooters „The Finals“ war ein enormer Erfolg. Im Rahmen der Game Awards haben die zuständigen Entwickler der Embark Studios bekanntgegeben, dass der Free-to-Play-Titel ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (via Steam) erhältlich ist.

Es knallt und kracht in der Arena

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Die Kandidaten schalten sich in unsere virtuelle Welt ein und kämpfen in Teams in eskalierenden Turnieren. Sie kämpfen in unseren fantastisch gerenderten, an echte Stätten angelehnten Arenen, die sie ändern, ausnutzen und sogar zerstören können.“

Man sollte die Umgebungen zum eigenen Vorteil nutzen, wenn man höhere Chancen auf einen Sieg haben möchte. Man kann Abrissbirnen auf die Gegner werfen und ganze Gebäude einreißen. Doch wer lieber auf leisen Sohlen unterwegs ist, kann sich auch mit einem Katana an die Gegner anschleichen und hinterrücks zuschlagen.

Am Ende liegt es allein in eurer Hand, wie ihr in „The Finals“ dominiert. Ihr erhaltet eine Auswahl aus unterschiedlichen Fertigkeiten, verschiedenen Build und einer großen Waffenauswahl. Euer eigener Spielstil sollte vor keine Grenzen gestellt werden. Und selbstverständlich dürfen auch irre Gestaltungsmöglichkeiten für euren Avatar nicht fehlen. Schließlich steht ihr in dieser Arena im Rampenlicht.

Der offizielle Launch-Trailer gewährt uns noch einmal einen Blick auf „The Finals“:

