The Finals: 7,5 Millionen Spieler nahmen an Beta teil und sind begeistert

Seid ihr einer derjenigen, die an der offenen Beta teilgenommen haben?

In der kürzlich gestarteten Open Beta konnten Spieler und Spielerinnen den Free-to-play-Shooter „The Finals“ ausprobieren. Die Beta ging am vergangenen Tag zu Ende und sage und schreibe 7,5 Millionen Fans haben sich auf PC, Xbox Series X und PS5 an der Beta probiert.

Wie das Entwicklerteam von Embark Studios bekannt gab, war es das auch leider schon mit der Beta. Sie geht nicht in die Verlängerung, weshalb wir uns nun auf den finalen Release gedulden müssen.

The Finals: Beta war ein voller Erfolg

Auf Twitter bzw. X bedankt sich das Team bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Als Nächstes stünde für das Entwicklerteam an, sich den Bugs anzunehmen. So sollen in der kommenden Zeit hauptsächlich Bugfixes und Verbesserungen vorgenommen werden.

In den Kommentaren schreiben einige User, dass manche Waffen wie der Flammenwerfer eine Überarbeitung nötig haben. Ein User schlägt spaßeshalber vor, einige Eimer Wasser bereitzustellen, da sie zu überpowert sind. Die Waffen müssten allgemein besser ausbalanciert werden.

Trotzdem ist die allgemeine Stimmung positiv und die Spieler und Spielerinnen freuen sich auf den vollen Release. Viele hatten sehr viel Spaß mit der Beta und meinen sogar, dass es eine der besten Betas überhaupt sei, die sie gespielt haben.

Allerdings gibt es auch Kritik an den Stimmen der Charaktere, die mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz geschaffen wurden.

Die Vollversion von „The Finals“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Bislang gibt es noch kein Releasedatum für den Titel. Sobald Embark Studios denkt, dass der Titel poliert genug ist, wird das Team mit einem Erscheinungsdatum um die Ecke kommen.

Das Spiel wird kostenlos verfügbar sein.

