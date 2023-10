The Finals: Offene Crossplay-Beta startet heute – Trailer & Details zu den Inhalten

The Finals:

Am heutigen Donnerstag startet die offene Crossplay-Beta zum kompetitiven Multiplayer-Shooter "The Finals". Im Vergleich mit dem letzten Netzwerktest werden diverse neue Inhalte und Verbesserungen geboten.

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Entwickler der Embark Studios darauf hin, dass heute die offene Crossplay-Beta zu „The Finals“ auf dem PC und den Konsolen an den Start gebracht wird.

„The Finals“ setzt innerhalb des Shooter-Genres auf einen neuen Ansatz und verfrachtet die Spielerinnen und Spieler in eine virtuelle Gameshow. In dieser kämpfen die teilnehmenden Athleten um das eigene Überleben wie den Ruhm gleichermaßen. Weiter versprechen die Entwickler virtuelle und komplett zerstörbare Arenen, die von legendären Orten der realen Welt inspiriert sind.

Im Vergleich mit dem letzten Netzwerktest auf dem PC spendierte Embark „The Finals“ im Rahmen der offenen Beta diverse Verbesserungen. Des Weiteren hielten eine neue Arena in Form des „Skyway Stadiums“ und ein neuer Modus mit dem Namen „Bank-It“ Einzug.

In „Bank-It“ kämpfen vier Teams mit jeweils drei Mitgliedern um Münzen. Das Team, das zuerst die vorgegebene Anzahl an Münzen erreicht, gewinnt die Runde.

Entwickler bitten die Community um Feedback

Das Ziel, das mit der offenen Crossplay-Beta verfolgt wird, besteht zum einen darin, Verbesserungen und Änderungen aus früheren Tests auf dem PC zu validieren und die Backend-Infrastruktur des kompetitiven einem Stresstest zu unterziehen. Gleichzeitig bitten die Entwickler die Community um Feedback, das in der finalen Version umgesetzt werden und zu Verbesserungen führen könnte.

In der offenen Crossplay-Beta lockt „The Finals“ mit 16 exklusiven Belohnungen aus dem Battle Pass, die ihr nach dem Freischalten in die Vollversion übernehmen könnt. Hinzukommen zahlreiche Waffen, Gadgets und unterschiedliche Fähigkeiten, mit denen ihr euch in den Arenen behauptet.

Zudem wurden im Vergleich mit dem Netzwerktest auf dem PC Verbesserungen am Gameplay und der Performance vorgenommen. Ein frisch veröffentlichter Trailer soll Lust auf die bis zum 6. November 2023 stattfindende offene Beta machen. Herunterladen könnt ihr die Beta im PlayStation Store.

Die Vollversion von „The Finals“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

