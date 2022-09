The Finals: Alpha-Gameplay aus dem Multiplayer-Shooter für PS5

Mit "The Finals" kommt ein neuer Shooter auf den Markt, der reichlich Zerstörung bieten soll. Ein Video mit Alpha-Gameplay gewährt einige Einblicke in das Spiel.

Embark Studios arbeitet an einem neuen Free-to-Play-Shooter namens „The Finals“, der von Nexon veröffentlicht wird. Ein neuer Trailer mit Pre-Alpha-Gameplay zeigt, auf was sich Spieler einstellen können.

„The Finals“ ist ein teambasierter Multiplayer-Ego-Shooter, der stark auf serverseitige Zerstörung setzt. Gebäudeteile werden weggesprengt und fliegen auf realistische Weise durch die Gegend. Ebenfalls scheint ausgehend von den gezeigten Szenen ein dynamisches Physiksystem zum Einsatz zu kommen, das aufgrund eines geschwächten Fundaments sogar ein Gebäude zum Einsturz bringen kann.

Ehemalige Battlefield-Entwickler verantwortlich

Der unten eingebettete Trailer deutet weitere Details zum Spiel an. So lässt die Introsequenz den Schluss zu, dass das Spiel auf vier Dreierteams aufgebaut ist. Und zumindest im gezeigten Spielmodus liegt das Ziel offenbar darin, einen goldenen Tresor zu erbeuten und ihn an einen Ort zu bringen, der dem eigenen Team den Sieg sichert.

Teilnehmer an einer Partie können in „The Finals“ mit Pistolen, Katanas und verschiedenen Fähigkeiten in das Gefecht ziehen und sogar Wände durchbrechen, womit der Titel ein wenig in den Jagdgebieten von „Battlefield“ wildert, was allerdings kein Zufall ist. CEO von Embark Studios ist Patrick Söderlund, der zuvor viele Jahre bei Electronic Arts tätig war und unter anderem die Geschicke des „Battlefield“-Entwicklers DICE leitete. Auch andere Mitarbeiter des Studios siedelten über.

Ebenfalls zu sehen sind im Video vertikale Bewegungsoptionen, darunter eine Rutschpartie mit einem Seil. Zudem können Spieler einen eigenen Avatar mit verschiedenen „Sponsoren“, die „umwerfende Anpassungsmöglichkeiten“ bieten, gestalten.

Related Posts

„The Finals“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Ein Veröffentlichungszeitraum wurde zunächst nicht genannt. Nachfolgend könnt ihr euch das neue Alpha-Gameplay anschauen und miterleben, welche Zerstörungsmöglichkeiten der neue Shooter zu bieten hat. PC-Spieler dürfen auf Steam an der Alpha-Testphase teilnehmen.

Weitere Meldungen zu The Finals.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren