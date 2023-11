The Finals: Fokus auf KI-Stimmen sorgt für Kritik – Entwickler beziehen Stellung

Im kommenden Multiplayer-Shooter "The Finals" setzen die Entwickler weitestgehend auf Sprecher und Texte, die mittels einer KI vertont werden. Nachdem diese Entscheidung in den letzten Tagen für reichlich Kritik sorgte, bezogen nun auch die Verantwortlichen der Embark Studios selbst Stellung zu dem Thema.

Aktuell sorgt der von den Embark Studios entwickelte Multiplayer-Shooter „The Finals“ nicht nur mit seiner offenen Crossplay-Beta für Gesprächsstoff.

Auch die Entscheidung der Entwickler, bei den Sprechern und Texten zum größten Teil auf KI-Stimmen zu setzen, wurde in den letzten Tagen zum Teil hitzig diskutiert. In der Zwischenzeit äußerten sich die Verantwortlichen der Embark Studios selbst zu diesem Thema. Wie das Studio klar stellte, setzen die Entwickler nicht ausschließlich auf KI-Techniken.

Stattdessen dürfen wir uns in „The Finals“ auf eine Kombination aus KI und echten Darstellern einstellen. Menschliche Darsteller und Sprecher komplett zu ersetzen, sei dabei zu keinem Zeitpunkt das ausgerufene Ziel der Entwickler gewesen.

Wie ein Sprecher des Indie-Studios gegenüber IGN ausführte, kommen bei „The Finals“ je nach Kontext von menschlichen Sprechern eingesprochene Texte oder KI-Stimmen zum Einsatz.

Entwickler begründen ihre Entscheidung

„Wir verwenden in unseren Spielen je nach Kontext eine Kombination aus aufgezeichnetem Sprachaudio und Audio, das über Text to Speech Tools (TTS) generiert wird“, so der Sprecher. „Manchmal ist echte Szenen aufzunehmen, bei denen Schauspieler zusammenkommen und Charakterchemie und Konflikte das Ergebnis formen, etwas, das eine Tiefe in unsere Spielwelten bringt, die Technologie nicht nachahmen kann.“

„In anderen Fällen, insbesondere wenn es um kontextbezogene In-Game-Aufrufe geht, ermöglichen uns Text to Speech Tools eine maßgeschneiderte Sprachausgabe, die wir sonst nicht so schnell umsetzen könnten. Beispielsweise aufgrund der Geschwindigkeit der Umsetzung.“

Aktuell könnt ihr „The Finals“ in der offenen Beta spielen. Laut den Entwicklern von Embark verfrachtet uns der kompetitive Shooter in eine virtuelle Gameshow. In dieser kämpfen zwei Teams in unterschiedlichen Modi um den Sieg und Ruhm gleichermaßen.

Die offene Beta möchten die Entwickler unter anderem nutzen, um Feedback für mögliche Verbesserungen zu sammeln. Die Vollversion des kompetitiven Shooters erscheint zu einem bisher nicht genannten Termin für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

