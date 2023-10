The Finals: Entwickler setzen auf KI-Stimmen – Professioneller Sprecher übt Kritik

Aktuell haben interessierte Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, den kompetitiven Multiplayer-Shooter „The Finals“ im Rahmen der offenen Crossplay-Beta zu spielen.

Dabei fiel schnell auf, dass die Entwickler der Embark Studios quasi komplett auf menschliche Synchronsprecher verzichten. Stattdessen kommen bei „The Finals“ KI-Stimmen zum Einsatz. Eine Design-Entscheidung, die Audio-Designer Andreas Almström in einem Interview verteidigte.

Laut Almström wurden in der Tat sämtliche Stimmen der Charaktere und der Kommentatoren mittels KI-Stimmen generiert. Das schwere Atmen und andere Geräusche, die die Charaktere beim Laufen, Springen oder Klettern von sich geben, wurden hingegen von den Entwicklern der Embark Studios selbst aufgenommen.

„Der Grund, warum wir diesen Weg gehen, ist, dass KI-Text-to-Speech inzwischen extrem leistungsstark ist“, so der Audio-Designer weiter. „Es bringt uns in Bezug auf die Qualität weit genug und ermöglicht es uns, äußerst reaktiv auf neue Ideen zu sein und die Dinge wirklich frisch zu halten.“

„Wenn es sich etwas seltsam anhört, fügt es sich immer noch recht gut in die Ästhetik der virtuellen Spielshow ein“, ergänzte Alström und hob die Vorteile hervor, die mit dem Einsatz von KI-Stimmen einhergehen. Insbesondere die Flexibilität und der schnellere Ablauf der Sprachaufnahmen kamen den Entwicklern zugute.

Aussagen, die der professionelle Synchronsprecher Gianni Matragrano so nicht stehen lassen möchte. Stattdessen wies Matragrano darauf hin, dass Synchronsprecher mittlerweile deutlich flexibler arbeiten beziehungsweise gebucht werden können, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war.

Vor allem die COVID-19-Pandemie habe dazu geführt, dass viele professionelle Synchronsprecher Aufnahmestudios in ihren eigenen vier Wänden einrichteten. Somit verfügen sie über die Möglichkeit, auch recht spontan Texte einzusprechen oder kurzfristige Änderungen an Sprachaufnahmen durchzuführen.

Aufgrund der in der Regel hochwertigen Hardware unterscheide sich die Qualität der Aufnahmen daher kaum noch von der groß angelegter Aufnahmestudios, merkte Matragrano abschließend an.

„The Finals“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

So I guess The Finals is going with AI voices…? pic.twitter.com/PIAbR43ZrT

— Gianni Matragrano (@GetGianni) October 28, 2023