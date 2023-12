2023 in Zahlen: Xbox und Starfield dominierten die Schlagzeilen

Das Jahr in Zahlen: Eine von Gamesindustry zusammengestellte Übersicht verrät, welche Spiele und Unternehmen in diesem Jahr die Berichterstattung dominierten. Doch auch andere interessante Auswertungen sind enthalten.

Das Jahr ist nahezu vorbei und große Veröffentlichungen stehen nicht mehr bevor, was Gamesindustry zum Anlass nahm, um die von mehreren Analysefirmen veröffentlichten Statistiken zusammenzutragen.

Die Daten beinhalten Angaben zu den beliebtesten Spielen, zum Konsumverhalten und zum Erfolg verschiedener Publisher. Bei einem Blick auf den Mobile-Markt wird schnell deutlich, warum Microsoft 69 Milliarden Dollar für den Kauf eines Publishers ausgab. Activision Blizzard konnte mit der King-Marke in diesem Jahr (bis 3. Dezember 2023) den zweithöchsten Mobile-Umsatz erzielen, direkt hinter Tencent.

Xbox und Starfield dominieren Berichterstattung

Ein weiterer Teil widmet sich den Spielen und Marken, die am häufigsten in der Berichterstattung auftauchten. Als Basis dienten die Erhebungen von ICO/Footprints. Laut deren Beschreibung werden 15.000 Top-Gaming-Websites alle 15 Minuten nach einer Medienberichterstattung durchsucht.

Spitzenreiter der Spiele, über die in diesem Jahr am häufigsten berichtet wurde, ist “Starfield”, das auf knapp über 53.000 Artikel kam. Der Launch brachte ein solides Spiel hervor, das allerdings nicht dem vorherigen Hype gerecht wurde.

Platz 2 ging mit rund 51.000 Artikeln an „Diablo 4“, gefolgt von „The Legend of Zelda: Tears of Kingdom“ mit annähernd 40.000 Artikeln. „Marvel’s Spider-Man 2“ schaffte es auf Platz 6. Dem Titel nahmen sich Journalisten fast 26.000 Mal an. Selbst „Baldur’s Gate 3“, das Spiel des Jahres 2023, landete mit rund 21.000 Artikeln nur auf Platz 9.

Bei der Berichterstattung über Videospielunternehmen bzw. Labels hatte Xbox die Nase vorn. Fast 309.000 Artikel wurden von ICO/Footprints gezählt. Es folgen PlayStation (268.000), Nintendo (244.000), Microsoft (190.000) und Sony (115.000).

Über „Starfield“ und Xbox wurde am meisten berichtet. (Vollständige Top 15 auf Gamesindustry)

Bei einem Vergleich mit dem Vorjahr ging es für Activision Blizzard um 172 Prozent nach oben. 80.500 Artikel, in denen der Publisher thematisiert wurde, kamen am Ende zusammen. Offensichtlich hatte die die Übernahme durch Microsoft in diesem Jahr einen großen Einfluss.

GTA 6 führt die Trailer-Rangliste an

Nennenswert sind ebenfalls die meistgesehenen Game-Trailer, auch wenn die Statistik nicht mehr aktuell ist. Hier kommt „GTA 6“ auf den ersten Platz. Statt der in der Erhebung angegebenen 101,6 Millionen Aufrufe sind es mittlerweile über 155 Millionen. Hinzukommen die zahlreichen Veröffentlichungen des Clips auf anderen Kanälen und Plattformen. „Call of Duty: Modern Warfare 3“ schnappte sich mit dem Gameplay-Reveal den zweiten Platz, gefolgt von „League of Legends“ mit dem Musikvideo „Heartsteel“.

Ein weiterer Punkt in der Erhebung ist das Konsumverhalten von Spielern: Auf dem PC ist die Sache klar: 99 Prozent der Gamer kaufen ihre Spiele als digitale Edition, der Rest als Boxed-Version – darunter in Deutschland vor allem der „Landwirtschafts-Simulator“, wie die wöchentlichen Charts verdeutlichen.

Doch auch der Konsolenmarkt nähert sich diesem Verhältnis. Hier kam der Digitalanteil in diesem Jahr auf 83 Prozent. Werden alle Plattformen zusammengerechnet, ergibt sich auf dem Gesamtmarkt ein Anteil von 95 Prozent Digital und 5 Prozent Boxed.

Übersichtlicher und umfangreicher sind die genannten Zahlen auf Gamesindustry zusammengefasst, wo ihr euch durch Grafiken wühlen könnt.

