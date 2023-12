Charts Deutschland: Ein Neueinsteiger schaffte es in die Top 2

Die deutschen Videospielcharts sind da. Sie konzentrieren sich einmal mehr auf die vordersten Positionen und spiegeln die Verkäufe der Woche bis zum 10. Dezember 2023 wider. Als Basis der Auswertung dienten die Zahlen aus dem deutschen Einzelhandel.

An der PS5-Spitze kam es zu keiner Änderung. Hier führt wie schon in der Vorwoche das Superhelden-Abenteuer “Marvel’s Spider-Man 2”, an dem auch der Neueinsteiger „Avatar: Frontiers of Pandora“ nicht vorbei kam.

Auf den Xbox Series X/S-Konsolen dominiert weiterhin “Call of Duty: Modern Warfare 3”, wobei zu beachten ist, dass die aktuellen Xbox-Spiele als Cross-Gen-Editions veröffentlicht werden. Sie richten sich gleichermaßen an Xbox One-Spieler, sodass in die Xbox Series-Charts offenbar auch zahlreiche Xbox One-Kunden einfließen.

Platz 2 der Xbox Series X/S-Charts ging wie schon auf der PS5 an Ubisofts „Avatar: Frontiers of Pandora“.

Auch Cyberpunk 2077 legte zu

Nicht in den Tabellen aufgeführt, aber von GfK Entertainment mitgeteilt: Sowohl auf der PS5 als auch auf den Xbox Series X/S-Konsolen landete die Ultimate Edition von „Avatar: Frontiers of Pandora“ auf dem vierten Rang. Die Aufteilung auf verschiedene Editions ist eine Besonderheit der GfK-Zählung.

Ebenfalls ist bekannt: Die Ultimate Edition von “Cyberpunk 2077” erreichte auf der PS5 den fünften Platz. Auf den Xbox Series X/S-Konsolen war es Rang 3.

Die restlichen Plattformen bieten keine Überraschungen. Die Rangfolge auf der Switch blieb erhalten, wobei es wieder zu einer Doppelführung für Mario kam. Und die PC-Charts machen einmal mehr deutlich, dass die dominierenden Digitalverkäufe kein Bestandteil der GfK-Charts sind. Hier lohnt ein Blick auf die Steam-Charts und die Erhebungen im Epic Games Store.

Bestseller im deutschen Handel – KW49

PS5 Games:

(1) Marvel’s Spiderman 2 (NEU) Avatar: Frontiers of Pandora

Xbox Series X/S:

(1) Call of Duty: Modern Warfare 3 (NEU) Avatar: Frontiers of Pandora

PS4:

(2) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition (1) Call of Duty: Modern Warfare 3

Xbox One:

(1) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition (3) Mass Effect Legendary Edition

PC Games:

(1) Landwirtschaftssimulator 22: Premium Edition (2) Landwirtschaftssimulator 22: Platinum Edition

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Bros. Wonder (2) Mario Kart 8 Deluxe

