Rise of the Ronin: Test zum PS5-Exklusivspiel gleicht einer Kaufempfehlung

Der Launch von "Rise of the Ronin" steht bevor. Doch was sagen die Tester? Einen ersten Eindruck liefert das japanische Magazin Famitsu. Hier kam es zu einem hohen Score.

Nach dem Erfolg von “Helldivers 2” sind die Augen auf ein weiteres PlayStation-Spiel gerichtet: “Rise of the Ronin” erscheint Ende der Woche für die PS5.

Entwickelt wurde der von Sony Interactive Entertainment in Auftrag gegebene Titel von Team Ninja, einem Studio, das zuvor das gefeierte “Wo Long: Fallen Dynasty” hervorbrachte.

Rise of the Ronin im ersten Test

Doch kann Team Ninja wieder liefern? Einen Hinweis darauf liefert der erste Test zu “Rise of the Ronin”, der von der japanischen Famitsu veröffentlicht wurde.

Insgesamt konnte der PS5-Titel in der Fachredaktion mit 37 von 40 Punkten abschneiden. Es ist eine Wertung, die sich aus der Meinung von vier Testern zusammensetzt.

Dabei erhielt “Rise of the Ronin” dreimal die Wertung 9/10 sowie einmal 10/10, was der begehrten Höchstwertung entspricht.

Im Famitsu-Test zu “Rise of the Ronin” wird positiv hervorgehoben, dass das Spiel die Geschichte und den Verlauf je nach Unterstützung bestimmter Kräfte auf eine äußerst zufriedenstellende Weise verändert.

Weitere Eindrücke aus dem Test:

Das Erlebnis, in einer offenen Welt während der späten Edo-Zeit in Japan Entscheidungen zu treffen, sei sowohl packend als auch unterhaltsam.

Das Hack-and-Slash- und Souls-ähnliche Gameplay wird positiv bewertet.

Jedoch kritisieren die Tester auch die etwas träge und grobe Spielmechanik sowie die eher fade Grafik.

Mehr Tests folgen am Donnerstag

Im Fall der Famitsu-Wertung zu “Rise of the Ronin” lohnt ein Vergleich mit Team Ninjas “Wo Long: Fallen Dynasty”, das von der Redaktion eine Wertung von 36/40 (9, 9, 9, 9) bekam. Mit einem Metascore von 80 liegt die Meinung der anderen Publikationen im Schnitt etwas darunter.

Daher bleibt abzuwarten, ob andere Reviews zu “Rise of the Ronin” die Begeisterung des japanischen Magazins stützen. Das Embargo fällt am kommenden Donnerstag und damit kurz vor der dem Launch des PS5-Exklusivspiels.

Erst kürzlich war in einer Vorschau von einer instabilen Framerate die Rede. Sie mache sich nicht nur im Gameplay bemerkbar, heißt es darin. Auch die Zwischensequenzen im Performance-Modus der Vorabversion von „Rise of the Ronin“ leiden dem Bericht zufolge unter gelegentlichen Einbrüchen der Bildrate.

Die Veröffentlichung von „Rise of the Ronin“ ist für den 22. März 2024 exklusiv auf der PS5 geplant. Vorbestellungen sind seit einiger Zeit möglich und werden nach wie vor entgegengenommen. Bei Amazon gibt es auf die Disk-Fassung momentan einen Rabatt*.

