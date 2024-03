Sand Land The Series: Die Anime-Serie hat endlich einen Starttermin bei Disney+

Im Dezember 2022 kündigte Bandai Namco sein „Sand Land Project“ an, bei dem es sich, wie sich später herausstellen sollte, um den Teil eines Multimediaprojekts handeln sollte. Dieses beinhaltet das Action-RPG „Sand Land“, das im April 2024 im Handel erscheint, sowie einen gleichnamigen Anime-Kinofilm, der am 21. Juli 2023 in Japan startete.

Beide Titel basieren auf der Abenteuer-Geschichte „Sand Land“ von Manga-Legende Akira Toriyama, dem Schöpfer der „Dragon Ball“-Reihe. Zuletzt wurde eine Anime-Serie zum Kinofilm bestätigt, die weltweit exklusiv bei Disney+ verfügbar sein soll. Nun hat die Show einen Termin spendiert bekommen. Darüber hinaus gaben die Macher neue Informationen zur Handlung und dem japanischen Cast bekannt. Auch eine Mitteilung von Toriyama wurde enthüllt.

Insgesamt soll der Anime „Sand Land: The Series“ aus 13 Episoden bestehen, von denen die ersten sieben Folgen am 20. März 2024 bei Disney+ erscheinen. Die ersten sechs Episoden umfassen den „Akuma no Ōji“-Arc (Demon Prince) und erzählen noch einmal die Handlung des Anime-Kinofilms nach. Um eine 1:1-Umsetzung handelt es sich dabei jedoch nicht, denn die Serie erweitert die Story des Films um einige komplett neue Szenen.

Sand Land-Anime-Serie erhält neuen Story-Arc von Akira Toriyama

Mit Episode 7 startet der „Tenshi no Yūsha“-Arc (Angel Hero) und somit ein Handlungsbogen, der im „Sand Land“-Manga nicht enthalten ist. Die Folgen 8-13 erscheinen wöchentlich bei Disney+. In „Angelic Heroes“ verschlägt es Hauptfigur Beelzebub und seine Freunde an einen neuen Ort namens „Forestland“, wo sie mit Anne und Muniel auch auf neue Charaktere treffen sollen. Mitentwickelt wurde der neue Handlungsbogen von Akira Toriyama persönlich.

Der „Sand Land“-Schöpfer ließ es sich zudem nicht nehmen, sich passend zur Ankündigung der neuesten Infos in einer kleinen Nachricht an die Fans zu äußern: „Das Sand Land Project war zunächst ein Spiel und wurde dann in einen Anime umgewandelt. Als ich zum ersten Mal die Charakterentwürfe sah, dachte ich, es sei ein Spiel. Als es dann weiterging, dachte ich: „Hä? Also ist es eigentlich ein Anime?“, und als es dann weiterging, dachte ich: „Oh! Also ist es beides!“

Anschließend verrät Akira Toriyama, „Sand Land“ würde gewissermaßen einen Gegenentwurf zu „Dragon Ball“ darstellen. Da die Abenteuer von Son-Goku, Vegeta & Co. immer sehr abgedreht und actionreich seien, habe er versucht, in seinen One-Shots (Kurzgeschichten) etwas ruhigere Geschichten in einer kleinen Welt zu erzählen. Weil der Manga deshalb wohl etwas schwierig für eine Action-Serie geeignet gewesen sei, habe das Animationsteam etwas tricksen müssen.

„Auch für die Fortsetzung „Angel Hero“-Arc war der Entwurf, den ich erhielt, von Anfang an voller dramatischer Inhalte und rasanter Entwicklungen. Ich lieferte die Hintergrundinformationen und das Design für einen neuen Charakter, den Engel Muniel, entwarf andere Charaktere wie Ann und schlug verschiedene Episoden und Ähnliches vor. Und so wurde diese Fortsetzung fertiggestellt“, erklärt der „Sand Land“-Schöpfer weiter.

„Diese dramatischen Handlungsentwicklungen, die ein Normalsterblicher wie ich in der Regel vermeidet, haben einen neuen Überraschungseffekt, und ich bin sicher, dass Sie die neue Welt und die intensive Handlung genießen werden. Das Trio aus Beelzebub, Rao und Sheef erlebt ein neues Abenteuer und trifft auf neue Figuren. Ich hoffe, ihr genießt diese spannende Geschichte, die sich um die furchterregende Energie „Aquanium“ dreht, und spürt ein langsames und stetiges Gefühl des Friedens“, führt Akira Toriyama am Ende seiner Nachricht aus.

Die Geschichte des „Angel Hero“-Arcs ist übrigens nicht nur Bestandteil von „Sand Land: The Series“, sondern ist ebenfalls im kommenden „Sand Land“-Videospiel enthalten.

Wie eingangs bereits erwähnt, wurden auch die japanischen Synchronsprecher der Anime-Serie bestätigt. Die nachfolgenden Sprecher kehren zurück:

Mutsumi Tamura (Izzy in „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“) spricht Beelzebub

(Izzy in „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“) spricht Beelzebub Kazuhiro Yamaji (Silver Fang in „One Punch Man“) spricht Rao

(Silver Fang in „One Punch Man“) spricht Rao Cho (Brook in „One Piece“) spricht Sheef

(Brook in „One Piece“) spricht Sheef Satoshi Tsuruoka (Caster in „Fate/Zero“) spricht General Are

(Caster in „Fate/Zero“) spricht General Are Nobuo Tobita (Zetsu in „Naruto Shippuden“) spricht General Zeu

Des Weiteren wurden auch die beiden Synchronsprecher für die zwei neuen „Sand Land“-Charaktere bestätigt. Mikako Komatsu (Maki Zenin in „Jujutsu Kaisen“) spricht Ann, während Ayumu Murase (Shoyo Hinata in „Haikyu!!“) Muniel seine Stimme leihen wird.

„Sand Land: The Series“ startet am 20. März 2024 exklusiv bei Disney+. Als Einstimmung könnt ihr euch bis dahin den „Sandland“-Manga durchlesen, der hierzulande beim Carlsen-Verlag erhältlich ist. Das „Sand Land“-Videospiel erscheint am 24. April 2024 im deutschen Handel.

Sand Land: The Series Teaser

Sand Land: The Series – Angel Hero-Arc Key Visual

Freut ihr euch auf den Anime „Sand Land: The Series“ bei Disney+?

