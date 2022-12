Sand Land Project: Bandai Namco kündigt ein Vorhaben zum Manga-Klassiker an

Manga-Künstler Akira Toriyama ist vor allem für die von ihm geschaffene „Dragon Ball“-Reihe bekannt. Doch natürlich hat er noch an vielen weiteren Geschichten gearbeitet, etwa der altehrwürdigen „Dragon Quest“-Reihe sowie dem Sci-Fi-Abenteuer „Sand Land“. Letzterem könnte bald in Form eines Multimedia-Projekts besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Ein eigenes Vorhaben zur Marke bestätigte Bandai Namco jüngst mit einem ersten Teaser-Video.

Anime-Adaption und/oder Videospiel-Umsetzung?

Auf was genau sich Fans freuen dürfen, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt. Der offizielle Twitter-Account des Titels deutet ein Multimedia-Projekt an. Denkbar wäre, dass uns dementsprechend mit „Sand Land Project“ verschiedene Umsetzungen des Manga-Klassikers erwarten könnten. Etwas ähnliches wurde vor einigen Jahren mit dem „Dragon Quest: The Adventure of Dai“-Projekt angekündigt, das eine Anime-Serie und mehrere Games umfasst.

Es wäre deshalb möglich, dass Bandai Namco etwas vergleichbares mit dem Werk von Akira Toriyama plant. Womöglich könnte uns eine Anime-Adaption in Form eines Films oder einer Mini-Serie sowie Videospiel-Auskopplungen für Konsolen, PC und/oder Mobile erwarten. Bis wir mehr hierzu erfahren sollen, wird es übrigens nicht mehr allzu lange dauern. Die Verantwortlichen bestätigten für den 17. Dezember 2022 weitere Informationen zu „Sand Land Project“.

Am 17. und 18. Dezember diesen Jahres findet das Jump Festa-Event des Shueisha-Verlags („One Piece“) statt. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um die Hausmesse des Unternehmens, auf der Neuigkeiten zu bekannten Franchises angekündigt werden. Neben „Dragon Ball“ veröffentlichte Shueisha ursprünglich auch den „Sand Land“-Manga sowie weitere Arbeiten von Akira Toriyama. Aktuell vertreibt der Verlag dessen „Dragon Ball Super“-Manga.

Meldungen zu „Dragon Ball“-Games:

„Sand Land“ erschien von Mai bis August 2000 im Weekly Shonen Jump-Magazin des Shueisha-Verlags und umfasst acht Kapitel. Im Mittelpunkt des Science-Fiction-Abenteuers, das auch einen großen Wert auf Comedy legt, steht Belzebub, der Sohn des Teufels. Eigentlich soll er fleißig trainieren, um ein guter Dämon zu werden, doch als ein Fremder ihn um Hilfe bittet, beginnt ein großes Abenteuer! Hierzulande ist der „Sandland“-Manga beim Carlsen-Verlag erhältlich.

