Kingdom Hearts: Termin und grobes Programm der Jubiläumsveranstaltung stehen fest

Am 28. März 2002 kam in Japan der erste „Kingdom Hearts“-Ableger auf den Markt. Somit wird die beliebte Action-RPG-Reihe in diesem Jahr schon 20 Jahre alt. Der zuständige Entwickler/Publisher Square Enix möchte das bevorstehende Jubiläum mit euch feiern und gab heute den Termin dafür bekannt. Demnach wird das Jubiläumsevent am zehnten April stattfinden.

Die geplanten Inhalte

Das Programm wird folgendermaßen aussehen: Euch erwartet ein Mini-Konzert, eine Unterhaltung und eine Frage-Antwort-Runde mit den Entwicklern sowie eine Ausstellung. Weitere Inhalte möchten die Verantwortlichen nicht verraten. Nach der Austragung wird ein Video des Events zur Verfügung gestellt, damit ihr euch die Geschehnisse später noch ansehen könnt.

Ob auf dem Event mit einer Ankündigung zu rechnen ist? Höchstwahrscheinlich nicht. Zwar wird das „Kingdom Hearts“-Franchise eines Tages fortgesetzt, doch dafür ist es noch viel zu früh. Laut Tetsuya Nomura wird ein Nachfolger erst herausgebracht, „nachdem viele andere Unternehmen ihre Titel bereits veröffentlicht haben.“

Die bisherigen Story-Enden sollen im nächsten Teil miteinander verknüpft werden. Allerdings möchte Nomura das Format „ein wenig“ abändern, die Welt sogar „drastisch„.

Momentan ist Square Enix mit der Fertigstellung von „Final Fantasy XVI“ und „Forspoken“ beschäftigt. Beide Titel erscheinen zeitexklusiv für Sonys PlayStation 5. Auch am zweiten Ableger des „Final Fantasy VII“-Remakes wird hinter den Kulissen gearbeitet.

Übrigens erscheinen im Februar Cloud-Versionen der einzelnen „Kingdom Hearts“-Teile für die Nintendo Switch. Ein paar Demo-Versionen sind ab sofort erhältlich.

