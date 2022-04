Kingdom Hearts 4: Star Wars-Crossover und Unreal Engine 5-Upgrade

"Kingdom Hearts 4" könnte euch die Gelegenheit geben, einen Abstecher in das "Star Wars"-Universum zu unternehmen. Auch gibt es einen Hinweis zur final verwendeten Engine.

Square Enix sorgte am Wochenende für die überraschende Ankündigung von „Kingdom Hearts 4“. Ein erster Trailer wurde zur Ansicht bereitgestellt, während zugleich der Hinweis erfolgte, dass die Veröffentlichung des Titels nicht unmittelbar bevorsteht.

Bis zum Launch von „Kingdom Hearts 4“ kann davon ausgegangen werden, dass weitere Videos und Informationen ans Tageslicht dringen werden. Beispielsweise könnte es zur Bestätigung eines „Star Wars“-Crossovers kommen, das seit der Ankündigung von „Kingdom Hearts 4“ durch die Gerüchteküche geistert.

Grund zur Annahme liefert die Tatsache, dass während eines Teils des „Kingdom Hearts 4“-Trailers, in dem eine Waldumgebung gezeigt wird, im Hintergrund etwas zu sehen ist, das wie der Fuß eines AT-ST-Walkers aussieht.

Fans spekulieren nun, dass es sich bei der gezeigten Umgebung um Endor aus „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ handeln könnte, womit „Star Wars“ zum ersten Mal in der Disney Crossover-Franchise vertreten wäre.

Wie auf dem nachfolgenden Bild zu sehen ist, sind die Merkmale der AT-ST-Füße trotz der Unschärfe deutlich zu erkennen:

Kingdom Hearts 4 mit Unreal Engine 5

Das Video, das am Wochenende zu „Kingdom Hearts 4“ veröffentlicht wurde, ließ erstmals einen Blick auf das kommende Rollenspiel werfen. Allerdings scheint der fertige Titel noch ein paar Schippen obendrauf legen zu können.

Laut der Angabe der Famitsu läuft das im Debüt-Trailer gezeigte Material in Echtzeit auf der Unreal Engine 4. Doch das Entwicklungsteam des Spiels testet parallel dazu die Unreal Engine 5, heißt es.

„Das komplette Spiel wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Und die Qualität der Beleuchtung und der Details wird um einige Stufen höher sein“, so die Famitsu.

Berichten zufolge wird „Kingdom Hearts 4“ vom Osaka-Studio entwickelt. Es ist das Team, das auch für „KH3“ verantwortlich war. Die Leitung soll der Co-Director Yasushi Yasue übernommen haben.

Laut Square Enix wird „Kingdom Hearts 4“ den Beginn einer „epischen neuen Storyline“ mit dem Titel „Lost Master Arc“ markieren. Als Spieler werdet ihr in das Quadratum eingeführt, das Square Enix als „eine große, ausgedehnte Stadt in einer wunderschönen, realistischen Welt, wie sie in der Kingdom Hearts-Reihe noch nie zuvor gesehen wurde“ beschreibt.

