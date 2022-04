Kingdom Hearts IV: Nomura über Quadratum und das Design von Sora

Am vergangenen Wochenende ließ Square Enix die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigte die laufenden Arbeiten am Action-Rollenspiel „Kingdom Hearts IV“ offiziell an.

Vielen fiel dabei auf, dass der Protagonist Sora im ersten Trailer doch sehr realistisch dargestellt wurde. Wie Square Enix‘ Tetsuya Nomura im Gespräch mit der japanischen Famitsu andeutete, könnte die realistische Darstellung damit zusammenhängen, dass sich Sora gerade in der Welt von Quadratum befindet, zu der unter anderem der bekannte Tokioter Stadtteil Shibuya gehört. Werden die Aussagen von Nomura richtig gedeutet, dann wird sich der Look von Sora im Spiel verändern – je nachdem, in welcher Welt er sich gerade befindet.

Nomura: „Donald und Goofy suchen nach Hinweisen auf Sora in der originalen Welt. Alle realen Welten vor der Titelanzeige [im Trailer] sind durchweg Quadratum-Segmente und Sora wird realistisch aussehen. Aber wenn er in die ursprüngliche Welt zurückkehren kann, wird er wie Donald und Goofy aussehen – mit Shadern wie Donald und Goofy.“

Nomura spricht über Quadratum als reale Welt

Auch über Quadratum an sich verlor Nomura ein paar Worte und wies darauf hin, dass wir es hier nicht mit einer realen Welt im klassischen Sinne zu tun haben. Gleichzeitig bestätigte der kreative Kopf hinter der „Kingdom Hearts“-Reihe, dass Shibuya ein Teil von Quadratum ist und dass sich der Raum, in dem Sora in einem Wohnwagen aufwacht, in einem anderem Stadtteil von Tokio befindet, der den Namen Minami-Aoyama trägt. „Dieser Raum wird die Grundlage für den frühen Teil des Spiels bilden“, ergänzte Nomura.

Weitere Meldungen zu Kingdom Hearts IV:

Zur Frage, wie Quadratum als alternative Welt funktioniert, erklärte Nomura: „Aus jeder unserer Perspektiven ändern sich unsere Wahrnehmungen. […] Aus Soras Perspektive ist Quadratum eine Unterwelt, eine fiktive Welt, die sich von der Realität unterscheidet. Aber aus der Sicht der Bewohner auf der Quadratum-Seite ist die Welt von Quadratum die Realität, und die Welt, in der Sora und die anderen waren, ist die andere Seite, die fiktive Welt. Ich denke, das Thema dieses Projekts wird der Kontrast zwischen denen sein, die sich in so unterschiedlichen Positionen befinden.“

Da „Kingdom Hearts IV“ noch ein paar Jahre entfernt ist, dürften auch konkrete Details zur weiteren Geschichte des Action-Rollenspiels noch eine Weile auf sich warten lassen.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Kingdom Hearts IV.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren