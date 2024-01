Skull and Bones: Offene Beta startet in Kürze – Termine, Features und Inhalte

Nach mehreren Verschiebungen wird Ubisoft Singapurs Langzeitprojekt „Skull and Bones“ im nächsten Monat für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation veröffentlicht.

Wie Ubisoft in dieser Woche bekannt gab, erhaltet ihr bereits kurz vor dem Release die Möglichkeit, selbst Hand an „Skull and Bones“ zu legen. Demnach startet in ein paar Tagen eine Beta zum Piraten-Abenteuer. Da wir es hier mit einer Open-Beta zu tun haben, können alle interessierten Spielerinnen und Spieler teilnehmen.

Der Preload startet laut Ubisoft am Dienstag, den 6. Februar 2024 um 10 Uhr unserer Zeit. Die Beta wiederum findet vom 8. Februar um 3 Uhr Mitteleuropäischer Zeit bis zum 12. Februar um 12 Uhr statt.

Weiter kündigte Ubisoft an, dass die offene Beta von „Skull and Bones“ sowohl das Crossplay-Feature als auch plattformübergreifende Spielstände unterstützt. Zudem könnt ihr eure Fortschritte von der Open-Beta in die Vollversion übertragen.

Erkundet ein neues Gebiet

In der im Februar stattfindenden Beta kehrt mit der Roten Insel ein Schauplatz zurück, den Teilnehmer bereits in den geschlossenen Tests erkunden konnten. „Auf der Roten Insel befindet sich die Piratenhöhle von Sainte-Anne. Angeführt von John Scurlock, dem örtlichen Kingpin, mit dem Sie es zu tun haben, wenn Sie Ihren Aufstieg an die Spitze der Piratenwelt beginnen“, so Ubisoft.

Des Weiteren fungiert die Insel als Dreh- und Angelpunkt für eure Abenteuer. Hier könnt ihr euch auf neue Herausforderungen vorbereiten, euer Schiff überarbeiten oder eure Beute verwalten. Als neues Gebiet gesellen sich in der offenen Beta von „Skull and Bones“ die Ostindischen Inseln hinzu.

Ubisoft: „Während ihr vielleicht in einer der vorherigen Closed-Betas die Rote Insel und die Küste Afrikas entdeckt habt, könnt ihr jetzt das offene Meer überqueren und einen Fuß auf die Ostindischen Inseln setzen.“

Um euch dazu zu animieren, einen genauen Blick auf die gebotenen Inhalte und spielerischen Möglichkeiten der offenen Beta zu werfen, sind Level-Ups mit exklusiven Belohnungen verbunden. Welche Extras ihr in der Beta freischalten und anschließend in die Vollversion von „Skull and Bones“ übertragen könnt, erfahrt ihr auf der offiziellen Website.

„Skull and Bones“ erscheint am 16. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

