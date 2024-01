Skull and Bones: Ubisoft von der Langlebigkeit überzeugt – Stetig neue Erfahrungen versprochen

Skull and Bones:

Im Interview mit Well Played sprach Senior Producer Neven Dravinski über die Pläne, die die Entwickler von Ubisoft Singapur mit "Skull and Bones" verfolgen. Wie es heißt, soll ein langlebiger Titel geboten werden, der uns regelmäßig mit neuen Erfahrungen bei Laune hält.

In der vergangenen Woche gingen die Entwickler von Ubisoft Singapur auf die geplante Post-Launch-Unterstützung von „Skull and Bones“ ein. Unter anderem stellte uns das Team Seasons und neue Inhalte für das Endgame in Aussicht.

Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst. Ergänzend zur Ankündigung der Post-Launch-Inhalte sprach Senior Producer Neven Dravinski im Interview mit Well Played über die langfristigen Pläne der Entwickler. Wie es heißt, ist Ubisoft Singapur von der Langlebigkeit von „Skull and Bones“ voll und ganz überzeugt.

Zum einen verlässt sich das verantwortliche Entwicklerteam auf die laut Dravinski unterhaltsamen Spielmechaniken, das unverbrauchte Setting oder Features wie den Coop-Modus.

Gleichzeitig möchte Ubisoft Singapur mit der Post-Launch-Unterstützung von „Skull and Bones“ dafür sorgen, dass sich die Community regelmäßig über neue Erfahrungen freuen darf. Dadurch soll das Piraten-Abenteuer auch langfristig interessant gestaltet werden.

Entwickler setzen auch fesselnde Inhalte

„Wir glauben, dass wir die Zutaten haben, um spaßige, fesselnde Inhalte zu schaffen, zu denen die Leute immer wieder zurückkehren werden“, führte Dravinski aus. „Wir glauben an das Schaffen eines additiven Erlebnisses, bei dem wir kontinuierlich […] neue Erfahrungen erschaffen und es mit der Community verfeinern. Es ist etwas, von dem wir glauben, dass es Bestand und Langlebigkeit hat.“

Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei das Feedback der Community, das die Entwickler im Rahmen diverser Tests sammelten: „Wir haben in Insider-Programme investiert. Wir haben in Benutzertests und frühere Betas investiert.“

„Das sind alles wertvolle Datenpunkte, die uns dabei helfen werden, etwas zu schaffen, zu dem die Leute immer wieder zurückkehren möchten“, ergänzte der Senior Producer.

Nach mehreren Verschiebungen erscheint „Skull and Bones“ am 16. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen und den Entwicklern weiteres Feedback liefern möchte, kommt bei der offenen Beta auf seine Kosten.

Diese findet vom 8. bis zum 12. Februar 2024 statt. Auf allen Plattformen unterstützt die Open-Beta sowohl das Crossplay-Feature als auch plattformübergreifende Spielstände.

Des Weiteren locken die Entwickler mit exklusiven Belohnungen, die ihr nach dem Release in die Vollversion von „Skull and Bones“ übertragen könnt.

