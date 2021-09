Bluepoint Games: Sony verkündet offiziell die Studio-Übernahme – Willkommensvideo

Wie schon vermutet hat Sony Interactive Entertainment das Entwicklerstudio Bluepoint Games aufgekauft.

Soeben verkündete Sony Interactive Entertainment die Übernahme von Bluepoint Games. Schon im Sommer wurde von PlayStation Japan ausversehen eine Grafik veröffentlicht, die auf eine erfolgreiche Akquisition hindeutete. Jetzt ist offiziell, dass das amerikanische Entwicklerstudio mittlerweile zur PlayStation-Familie gehört.

Die Remake-Experten schließen sich PlayStation an

Die Mitarbeiter von Bluepoint Games gelten als absolute Experten, wenn es um Remakes und Remasters geht. In der Vergangenheit haben sie unter anderem das „Demon’s Souls“-Remake und die Neuauflage von „Shadow of the Colossus“ veröffentlicht. Davor haben sie Kollektionen zur „Uncharted“- und „Metal Gear Solid“-Reihe produziert.

Laut Sony hat das Studio mit jedem Projekt den qualitativen Anspruch gesteigert und sowohl die Grafik als auch das Gameplay verbessert. Ihr „umfangreiches Fachwissen beim Erschaffen von Welten und Charakteren“ werde sich bei künftigen PlayStation-Spielen als nützlich erweisen.

Aktuell besteht das Team aus rund 70 Entwicklern. In den letzten 15 Jahren sind stets neue Leute dazugestoßen und noch immer wächst das Team weiter.

Related Posts

Zur Verkündung teilte Studio-Präsident Marco Trush unter anderem mit: „Teil der PlayStation Studios zu werden, treibt unser Team dazu an, die Qualität noch weiter zu steigern und der PlayStation-Community noch eindrucksvollere Erlebnisse zu bieten. Vielen Dank an alle, die uns über all die Jahre hinweg unterstützt haben. Wir können es kaum erwarten, euch in diesem nächsten Kapitel für Bluepoint Games weitere fantastische Spiele vorzustellen!“

Das gesamte Entwicklerteam möchte Grenzen überschreiten und ausgezeichnete Spiele erschaffen, bei denen sie mit Spaß dabei sind. Weil die Unternehmenskultur der ausschlaggebende Punkt für den Erfolg war, freuen sie sich, dass die Sony-Studios all ihre Werte teilen.

Gegenüber IGN äußerte sich der Präsident des Studios bereits zum nächsten Projekt. Aktuell wird an „Originalinhalten“ gearbeitet. Hierbei merkte er an, dass auch bei den vergangenen Neuauflagen originaler Content erstellt wurde. Ob es sich dabei um eine neue Marke oder eine bestehende Spielereihe handelt, ist völlig offen.

Neben dem offiziellen Blogbeitrag wurde zusätzlich ein kurzes Video veröffentlicht:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Bluepoint Games