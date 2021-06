Bluepoint Games: PlayStation Japan bestätigt versehentlich die Übernahme des Studios

Bluepoint Games wurde offenbar von Sony Interactive Entertainment übernommen.

Da die Remaster- und Remake-Experten von Bluepoint Games in der Vergangenheit gleich mehrfach eng mit Sony Interactive Entertainment zusammenarbeiteten, wurde das Studio zuletzt immer wieder mit einer möglichen Übernahme durch die PlayStation-Macher in Verbindung gebracht.

Nachdem sich die Gerüchte um die Übernahme in den letzten Wochen und Monaten recht hartnäckig hielten, scheint die offizielle Ankündigung nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Das lässt zumindest eine Grafik vermuten, die von PlayStation Japan versehentlich in Umlauf gebracht wurde und Bluepoint Games in der PlayStation-Familie Willkommen heißt.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Ursprünglich sollte via Twitter nämlich die Übernahme der „Returnal“-Macher von Housemarque mit einer entsprechenden Grafik gefeiert werden. Hierbei kam es augenscheinlich aber zu einer Verwechselung, die dazu führte, dass auch die Übernahme von Bluepoint Games bestätigt wurde. Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, dürfte angesichts der aktuellen Entwicklung allerdings nur noch eine Frage der Zeit sein.

Zum Thema: Bluepoint Games: Übernahme durch Sony nur eine Frage der Zeit?

Bluepoint Games wurde im Jahr 2006 im texanischen Austin gegründet und machte in den vergangenen Jahren vor allem durch seine gelungenen Remastered- beziehungsweise Remake-Produktionen auf sich aufmerksam. Zu den letzten Projekten des Studios gehören die Xbox 360-Version von „Titanfall“ (2014), die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ sowie „Gravity Rush Remastered“ aus dem Jahr 2015, das 2018 erschienene Remake zu „Shadow of the Colossus“ sowie das Remake zu „Demon’s Souls“, das im letzten Jahr zu den Launch-Titeln der PS5 gehörte.

Sollte Sony Interactive Entertainment Nägel mit Köpfen machen und die Übernahme von Bluepoint Games offiziell ankündigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

