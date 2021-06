Bloodborne: „Ambitioniertes Remaster“ erscheint laut einem Insider noch 2021

Aktuellen Gerüchten zufolge befindet sich in der Tat eine technisch überarbeitete Remastered-Version des düsteren Action-Rollenspiels "Bloodborne" in Entwicklung. Entsprechen die Angaben eines Insiders den Tatsachen, dann erfolgt der Release der Neuauflage noch in diesem Jahr.

"Bloodborne": Bekommt laut Insidern ein Remaster spendiert.

In der Vergangenheit hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass derzeit an einer Remastered-Version zu From Softwares Action-Rollenspiel „Bloodborne“ für die PlayStation 5 und den PC gearbeitet wird.

Nachdem es um dieses Thema in den vergangenen Wochen wieder etwas stiller wurde, sorgt nun ein alter Bekannter für frische Spekulationen. Die Rede ist vom Insider „SoulsHunt“, der berichtet, dass sich das Remaster in der Tat in Entwicklung befindet und noch in diesem Jahr erscheinen soll. Versorgt wird demnach zuerst die PlayStation 5, während eine Umsetzung für den PC zu einem späteren Zeitpunkt folgt.

Weder From Software noch Bluepoint Games als Entwickler?

Weiter berichtet der Insider, dass wir es hier mit einer „ambitionierten Neuauflage“ zu tun haben, die weder bei From Software noch bei Bluepoint Games, dem Studio hinter dem Remake von „Demon’s Souls“, entsteht. „Viele warten auf eine Fortsetzung von Bloodborne, aber das wird nicht passieren. From Software konzentriert sich lieber auf neue Marken“, so der Insider.

Und weiter: „Bloodborne wird jedoch noch dieses Jahr auf der PS5 (und später auf dem PC) erscheinen! Das Remaster wird weder von Bluepoint noch von From Software entwickelt, ist aber ambitioniert.“ Doch was spricht für den Wahrheitsgehalt von „SoulsHunts“ Angaben? Im Prinzip einiges, da der Insider zuletzt beispielsweise die laufende Entwicklung von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ und die Ankündigung auf der E2 2021 korrekt vorhersagte.

So lange sich weder Sony Interactive Entertainment noch From Software zu diesem Thema äußern, sollten die Angaben des Insiders vorerst jedoch mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Sollten sich offizielle Details zum möglichen Remaster zu „Bloodborne“ ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„Bloodborne“ erschien ursprünglich im Jahr 2015 exklusiv für die PlayStation 4 und entstand bei den „Dark Souls“-Machern von From Software. Euch verschlägt es in die Welt von Yharnam, in der From Software-typisch zahlreiche knackige Kämpfe auf euch warten. Von der „Dark Souls“-Reihe hob sich „Bloodborne“ vor allem mit seinem etwas offensiveren Kampfsystem ab.

