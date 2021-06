Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin: Neues Action-Rollenspiel der „Nioh“-Entwickler angekündigt

Mit "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" haben Square Enix, Koei Tecmo und Team Ninja ein neues Action-Rollenspiel für die Konsolen und den PC angekündigt. Ein erster Trailer steht auch bereit.

Zum Abschluss der heutigen Pressekonferenz haben Square Enix, Koei Tecmo und das Entwicklerstudio Team Ninja („Nioh“, „Ninja Gaiden“, „Dead or Alive“) ein neues Action-Rollenspiel namens „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ angekündigt. Der Titel soll im Laufe des kommenden Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlicht werden.

Voller Action und düsterer Fantasie

Die Erinnerungen ihres Kampfes ist tief in den Herzen von Jack und seinen Kameraden, Ash und Jed, vergraben. Sie möchten das Chaos besiegen und begeben sich in den Chaosschrein. Aber die Zweifel bleiben und sie sind sich nicht sicher, ob sie tatsächlich die Krieger des Lichts sind, die die Prophezeiung heraufbeschworen hat.

Die Spieler werden in eine Welt der Dark Fantasy eintauchen und packende, actiongeladene Kämpfe erleben, die ganz im Stile der letzten Team Ninja-Abenteuer auch einen massiven Schwierigkeitsgrad mit sich bringen sollten. Wie man in dem Ankündigungstrailer erkennen kann, wird man auch einige Waffen und Fähigkeiten besitzen, die einem beim Kampf gegen das Chaos nützlich sein dürften.

Im Übrigen hat sich Team Ninja für die Entwicklung auch Unterstützung von zwei „Final Fantasy“-Veteranen gesichert. Sowohl Tetsuya Nomura als auch Kazushige Nojima, die zuletzt an „Final Fantasy VII Remake“ beteiligt waren, helfen den Entwicklern bei der Umsetzung. Abschließend sei gesagt, dass PlayStation 5-Spieler bereits in Kürze einen Eindruck von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erhalten können. Die Testversion soll noch heute Nacht veröffentlicht werden un steht bis zum 24. Juni 2021 zur Verfügung.

Sobald weitere Informationen zu dem Action-Rollenspiel enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Hier ist erst einmal der offizielle Ankündigungstrailer:

