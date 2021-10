Bluepoint Games: Arbeitet laut einer Insiderin an zwei neuen Projekten

Wie die Verantwortlichen von Bluepoint Games in dieser Woche bestätigten, arbeitet das Studio aktuell an einem Projekt, das auf einer neuen Marke basieren wird. Geht es nach einer Industrie-Insiderin, dann ist es damit aber noch nicht getan.

Arbeitet Bluepoint Games an zwei neuen Titeln?

Nachdem sich das Gerücht um eine Übernahme von Bluepoint Games in den vergangenen Monaten sehr hartnäckig hielt, wurde diese nun auch offiziell von Sony Interactive Entertainment angekündigt.

Im Rahmen aktueller Stellungnahmen zur Übernahme wurde nicht nur darauf hingewiesen, dass sich das Remake zu „Demon’s Souls“, das letzte große Projekt von Bluepoint Games, mittlerweile mehr als 1,4 Millionen Mal verkaufte. Darüber hinaus wiesen die Verantwortlichen des Studios darauf hin, dass hinter verschlossenen Türen die Arbeiten am nächsten großen Titel von Bluepoint Games anliefen. Abgesehen von der Tatsache, dass dieser auf einer komplett neuen Marke basieren wird, wurden bisher jedoch keine weiteren Details genannt.

Arbeitet Bluepoint Games an einem weiteren Remake?

Für frische Spekulationen sorgt die Industrie-Insiderin Millie Amand, die zum einen in Erfahrung gebracht haben möchte, dass sich die neue Marke von Bluepoint Games hinsichtlich des Aufwands und des Budgets an Werken wie Insomniac Games‘ „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ orientieren wird. Weiter berichtet Amand, dass Bluepoint Games derzeit an einem weiteren Projekt arbeitet, bei dem es sich um ein Remake einer beliebten Marke beziehungsweise eines beliebten Titels handeln soll.

Welchem Klassiker zu einem Comeback verholfen werden soll, konnte oder wollte Millie Amand zwar nicht verraten, wies aber explizit darauf hin, dass sich hinter dem Ganzen nicht das Remake zu „Metal Gear Solid“ befindet, das zuletzt immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte. Doch was spricht überhaupt für die Glaubwürdigkeit der Industrie-Insiderin?

Im Prinzip einiges, da sie in der Vergangenheit nicht nur den großen PlayStation-Showcase im September dieses Jahres korrekt vorhersagte. Auch „Marvel’s Wolverine“, das sich aktuell bei Insomniac Games in Entwicklung befindet, wurde von der Insiderin bereits vor der offiziellen Enthüllung im letzten Monat angedeutet.

Bluepoint Games sollt wollte die aktuellen Gerüchte um ein weiteres Remake des Studios bisher nicht kommentieren.

Sorry all, 100% not Metal Gear Solid. — Millie A (@millieamand) September 30, 2021

