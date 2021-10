Demon’s Souls: Ein Erfolg? Aktuelle Verkaufszahlen des Remakes bestätigt

Das Remake zu "Demon's Souls" erschien exklusiv für die PS5.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate kündigte Sony Interactive Entertainment die Übernahme des US-Entwicklerstudios Bluepoint Games in dieser Woche auch offiziell an.

Bekanntermaßen arbeitete Bluepoint Games zuletzt am Remake von „Demon’s Souls“, das im November des vergangenen Jahres pünktlich zum Launch der PlayStation 5 exklusiv für Sonys neue Konsole veröffentlicht wurde. Im Zuge eines Interviews zur Übernahme von Bluepoint Games wurden aktuelle Verkaufszahlen zum Remake des Action-Rollenspiels genannt. Wie es heißt, verkaufte sich die Neuauflage von „Demon’s Souls“ bisher 1,4 Millionen Mal.

Bluepoint Games arbeitet an einer neuen Marke

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung der Übernahme durch Sony Interactive Entertainment wies das Studio hinter dem Remake von „Demon’s Souls“ darauf hin, dass hinter den Kulissen bereits mit den Arbeiten am nächsten Projekt begonnen wurde. Konkrete Details zu diesem nannte Bluepoint Games bisher allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass sich die Spieler hier auf eine komplett neue Marke freuen dürfen, mit der das Studio den nächsten Schritt machen möchte.

„Unser nächstes Projekt, wir arbeiten gerade an Originalinhalten. Wir können nicht darüber sprechen, was das ist, aber das ist für uns der nächste Schritt in der Evolution. Der Übergang von Remastern zu Remakes bestand darin, uns selbst zu testen und uns härter zum nächsten Schritt zu drängen“, so Bluepoint Games.

