PS5: Insider grenzt den Termin des großen Games-Showcase ein

In den vergangenen Wochen erreichten uns immer wieder Gerüchte um einen bevorstehenden Games-Showcase, der die PlayStation 5-Community mit großen Neuankündigungen versorgen wird.

Nachdem sich in den letzten Tagen die Hinweise verdichteten, dass der Showcase in diesem Monat stattfinden könnte, legte der Giant Bomb-Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb in diesen Tagen auf Twitter nach. Wie Grubb hier verlauten ließ, soll der große PS5-Games-Showcase in der Woche um den 25. Mai 2023 und somit in der letzten Woche des Monats stattfinden.

„Ich habe bewusst ‚Woche vom 25. Mai‘ gesagt, weil das wahrscheinlich die späteste Woche ist, in der es passieren könnte. Aber es könnte auch früher passieren. Ich möchte nur nicht sagen, dass es in der Woche vom 21. Mai passieren wird und dann Ärger bekommen, wenn es nicht an einem Sonntag passiert“, so Grubb.

Ankündigungen mehrerer PlayStation-Studios geplant?

Entsprechen die Angaben anderer Insider den Tatsachen, dann dürfen wir uns im Rahmen des weiterhin nicht offiziell angekündigten PS5-Games-Showcase über mehrere spektakuläre Ankündigungen freuen – darunter dem nächsten Projekt der „Demon’s Souls“-Macher von Bluepoint Games, das sich seit einiger Zeit in Entwicklung befinden soll.

Darüber hinaus wies der für gewöhnlich gut informierte Insider „shinobi602“ kürzlich darauf hin, dass sich bei den PlayStation Studios aktuell mehrere Projekte in Entwicklung befinden, die für eine Enthüllung bereit wären. Konkrete Namen nannte „shinobi602“ diesbezüglich allerdings nicht.

Zudem räumte er ein, dass er zu den Plänen, die Sony Interactive Entertainment mit dem großen PS5-Showcase verfolgt, über keine konkreten Informationen verfügt. Daher bleibe abzuwarten, ob die besagten Projekte in der Tat auf dem nächsten Showcase angekündigt beziehungsweise vorgestellt werden.

Sollten sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment zu den Gerüchten um den PS5-Games-Showcase äußern oder gar einen konkreten Termin nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Jeff Grubb’s Summer Game Mess has an update. That timing on PlayStation Showcase is right as of now. pic.twitter.com/90EmeI2xY5 — Grubb (@JeffGrubb) May 8, 2023

