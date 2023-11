Ghost of Tsushima: Wichtiges Ziel erreicht – Regisseur liefert Update zum Film

Im Interview mit Screenrant lieferte uns Chad Stahelski ein Update zum kommenden Kinofilm zu "Ghost of Tsushima". Wie Stahelski bestätigte, wurden die Arbeiten am Skript mittlerweile erfolgreich abgeschlossen.

Anfang des Jahres 2021 wurde bekannt gegeben, dass auch Sucker Punch‘ Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ zu den Titeln der PlayStation Studios gehört, die einen Kinofilm spendiert bekommen.

Nach mehr als zwei Jahren wurde uns in dieser Woche ein interessantes Update zur Verfilmung von „Ghost of Tsushima“ geliefert. Wie bekannt gegeben wurde, wurden die Arbeiten am Skript des Kinofilms erfolgreich abgeschlossen. Dies bestätigte Regisseur Chad Stahelski („John Wick“) im Interview mit Screenrant.

Stahelski dazu: „Wir haben ein Drehbuch, und wir sind sehr nah dran, unsere Angelegenheiten in den Griff zu bekommen. Die Entwicklung ist immer knifflig. Es gibt Studios, Streiks, Verfügbarkeiten und die Standortsuche. Man muss Dinge in die Existenz bringen wollen. Ich denke, die beiden Dinge, bei denen ich am nächsten dran bin und die mich am meisten interessieren, sind Highlander und Ghost of Tsushima.“

Vor allem die Geschichte von „Ghost of Tsushima“ habe es Stahelski angetan.

Der Film soll authentisch umgesetzt werden

Wann mit weiteren Neuigkeiten oder ersten Eindrücken zur Filmadaption von „Ghost of Tsushima“ zu rechnen ist, verriet Stahelski leider nicht. Daher müssen wir uns weiterhin mit älteren Aussagen der Verantwortlichen zufriedengeben. Beispielsweise hieß es bereits vor einer ganzen Weile, dass wir uns auf einen authentischen Film freuen dürfen, bei dem ausschließlich auf japanische Schauspieler und Sprecher gesetzt wird.

Als besondere Herausforderung bezeichnete Stahelski die Tatsache, dass das Videospiel „Ghost of Tsushima“ reichlich spannendes Material bietet, das sich für eine Verfilmung eignet. Daher liege es an den kreativen Köpfen hinter dem Film, die besten Elemente herauszuarbeiten und im Film umzusetzen.

Des Weiteren formulierte Stahelski das Ziel, die Farbpalette des Videospiels zu erweitern, um mit „Ghost of Tsushima“ eine besonders stimmige beziehungsweise atmosphärische Filmerfahrung zu liefern.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima:

Wann mit dem Kinostart von „Ghost of Tsushima“ zu rechnen ist, ist weiter unklar. Anfang des Jahres stimmte uns Stahelski allerdings auf eine längere Wartezeit ein.

Quelle: Screenrant

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren