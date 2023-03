Ghost of Tsushima Film: Die Farbpalette des Spiels soll erweitert werden

Ghost of Tsushima Film:

Filmregisseur Chad Stahelski schwärmt im neuesten Interview von "Ghost of Tsushima". Dabei teilte er mit: Die Farbpalette des Spiels soll in seiner Verfilmung nicht nur erreicht, sondern übertroffen werden.

Zum Start von „John Wick: Kapitel 4“ veröffentlichte Discussingfilm ein umfassendes Interview mit Chad Stahelski. Darin sprach der Regisseur auch über den geplanten „Ghost of Tsushima“-Film.

Ganz am Ende wollte der Interviewer wissen, wie es um die Videospieladaption steht. Laut Stahelski „eine gute Frage“.

„Ich liebe Ghost of Tsushima, es ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen“, machte der 54-Jährige zuerst klar. „Ghost of Tsushima ist eine wirklich interessante Geschichte, wenn man sich auf die Geschichte von Jin Sakai einlässt und weiß, worum es in dem Film wirklich geht.“

Stahelski liebt Farben und Kompositionen

Vor allem die „erstaunlichen Bilder“ haben es Stahelski angetan: „Sie wissen ja schon von den John Wick-Filmen, dass ich Farben und Kompositionen liebe. Ich finde es faszinierend, zu versuchen, das, was das Spiel mit seinen Bildern erreicht hat, nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen.“

Genau daran arbeite das Team im Moment. Dabei fragen sich die Verantwortlichen, wie sie die Farbpalette erweitern könnten. Und wie sie das feudale Japan auf möglichst realistische, aber auch geerdete Art kreieren.

Wann der „Ghost of Tsushima“-Film in die Kinos kommt, ist noch unbekannt. Stahelski deutete im Januar allerdings an, dass es noch längere Zeit dauert.

