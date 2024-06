Elden Ring: In diesem Bereich lehnt sich Shadow of the Erdtree an der DNA von Dark Souls an

Kurz vor dem Release des "Shadow of the Erdtree"-DLCs zu "Elden Ring" sprach From Softwares Hidetaka Miyazaki über die Gestaltung der Spielwelt. Wie der Game Director versprach, sollen hier auch Fans der "Dark Souls"-Reihe auf ihre Kosten kommen.

In der kommenden Woche erscheint mit „Shadow of the Erdtree“ ein umfangreicher DLC zum Rollenspiel-Hit „Elden Ring“. Wie die Entwickler von From Software kürzlich versprachen, wird das Add-on für Überraschungen wie Staunen gleichermaßen sorgen.

In einem aktuellen aktuellen Interview ging Game Director Hidetaka Miyazaki etwas näher auf den nahenden DLC und dessen Spielwelt ein. Wie die Aussagen von Miyazaki andeuten, könnte sich die Art und Weise, wie wir die Welt erkunden, in „Shadow of the Erdtree“ ein wenig vom Hauptspiel abheben.

Laut Miyazaki spürten die Entwickler von From Software bei der Gestaltung der Welt nämlich schnell, dass sich „Shadow of the Erdtree“ in gewissen Bereichen an der DNA von „Dark Souls“ anlehnt.

Den Entwicklern ging es um Vielfalt

Doch was meint Miyazaki mit dieser Aussage? Der Game Director ergänzte, dass es seinem Team bei der Gestaltung der Welt von „Shadow of the Erdtree“ darum ging, eine gesunde Balance zwischen einer klassischen offenen Welt und Dungeons wie Schloss Sturmschleier oder der Akademie von Raya Lucaria zu finden.

„Es ist etwas, das die beiden Elemente miteinander verbindet und ein besseres Gefühl der Vertikalität erzeugt. Während es das große offene Feldgebiet gibt… wollten wir nicht nur das Gefühl von Größe und Detailtreue einfangen, sondern auch das Gefühl von Vielfalt“, so Miyazaki weiter.

Miyazaki erwähnt zudem, dass die Entwickler versucht haben, „die Vielfalt bei der Anordnung und der Strukturierung des offenen Feldes und der Legacy-Dungeons zu erhöhen“. Ein weiter Schritt, mit dem From Software bei der Erkundung für frischen Wind sorgen möchte.

Preload startet kurz vor dem Release

„Shadow of the Erdtree“ erscheint am 21. Juni 2024 und setzt auf der PS5 ohne ein mögliches Day-One-Update einen 16,5 Gigabyte großen Download voraus. Der Preload für Vorbesteller startet wie gehabt zwei Tage vor dem Launch und somit am 19. Juni 2024. Wie Miyazaki Anfang Mai klar stellte, wird es sich bei „Shadow of the Erdtree“ um den einzigen DLC zu „Elden Ring“ handeln.

Des Weiteren bestätigte der Game Director, dass der DLC über weniger Enden verfügen wird als das Hauptspiel. Trotz allem sollen sich unsere Entscheidungen auch in „Shadow of the Erdtree“ wichtig und bedeutsam anfühlen. Wie viele Enden der DLC unter dem Strich bieten wird, verriet Miyazaki allerdings nicht.

Neben der Standard-Version erscheint eine umfangreiche Collector’s Edition zu „Shadow of the Erdtree“. Details zu den gebotenen Inhalten findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren