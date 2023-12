Xbox: Nutzer kritisieren KI-Werbung für Indie-Spiele

Microsoft ist ein großer Befürworter von KI-Technologien und investiert etwa in die ChatGPT-Entwickler OpenAI. Darüber hinaus hatte das Unternehmen kürzlich erst eine „mehrjährige Partnerschaft“ mit Inworld AI angekündigt, um Spieleentwicklern „das Potenzial generativer KI zu erschließen“. Dieser Schritt wurde von Entwicklern wie auch Synchronsprechern in den sozialen Medien scharf kritisiert.

Auch der neueste Zug der Firma aus Redmond kam bei den Nutzern eher weniger gut an. Über Twitter postete der ID@Xbox-Account kürzlich die Frage, welche Indie-Titel die Spieler in diesem Jahr am besten fanden. Begleitet wurde die unschuldige Nachricht von einem Bild, das ganz klar von einer KI generiert wurde.

KI-Bild für Indie-Spiele erzürnen die Twitter-Nutzer

Auf dem ersten Blick sah das gepostete Bild recht harmlos aus. Gezeigt wurde eine winterliche Szene mit einem großen ID aus Schnee, das über dem grünen Xbox-Schriftzug thront. Drum herum waren einige Figuren zu sehen, die im Schnee spielten oder Schlitten fuhren. Auf den zweiten Blick waren jedoch sofort die Anzeichen eines von künstlicher Intelligenz generierten Bildes zu sehen: Schlitten, die mit seltsamen Kabeln manövriert werden, die an nichts festgemacht sind, ein Kind, das scheinbar einen Schnurrbart trägt oder ein Mann in der Mitte des Bildes, dessen Lippen durch Zähne ersetzt wurden und dessen Zunge seltsam aus dem Mund hängt.

My favorite indie game was "paying actual artists instead of pushing horrific AI slop you fucking leeches" https://t.co/7Hnaw5z146 pic.twitter.com/Hfbu7E6TkQ — Matt B (@matto_bii) December 27, 2023

Das Bild werfe ein schlechtes Licht auf ID@Xbox, das für Indie-Entwickler und kleine Teams stehen sollte, so der Tenor der Nutzer in den sozialen Medien. „Nichts sagt so sehr: Wir kümmern uns nicht um Indie-Entwickler, wie der Einsatz von KI“, schrieb etwa der Künstler NecroKuma3. „Wenn ihr keinen Künstler für die Werbung anheuern könnt, bezweifle ich stark, dass ihr das mit unabhängigen Entwicklern macht.“ Auch der Entwickler Rami Ismail, der sich häufig zur Nutzung von KI in der Spielebranche äußert, zeigte sich enttäuscht: „Ich kann nicht glauben, dass ID@Xbox Jahre lang hart arbeitet, Wohlwollen und Vertrauen aufbaut, Spiele finanziert, eine echte Verbindung zu kreativen, hartnäckigen, idealistischen unabhängigen Entwicklern hat und dann ein grauenhaftes KI-Kunstwerk veröffentlicht, um ein paar Dollar zu sparen. Bezahlt bitte für Kunst.“

Nach der Kritik wurde das Bild ohne einen weiteren Kommentar wieder von dem Account gelöscht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Microsoft nicht weiter auf künstliche Intelligenz setzt. Tim Stuart, der Chief Financial Officer von Xbox, sprach kürzlich erst über die Möglichkeiten der Technologie. Laut ihm könnten Millionen von Dollar eingespart werden, wenn die KI Dinge wie die Lokalisierung und das Skripting in Spielen übernehmen würde.

Quelle: Kotaku, Pure Xbox

