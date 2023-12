The Witcher: Gerald-Specher nennt KI „unvermeidlich“, aber gefährlich

Künstliche Intelligenz nimmt einen immer größeren Platz in der Gesellschaft ein und wird über kurz oder lang auch nicht vor der Videospielbranche halt machen. Der Synchronsprecher von Geralt von Riva aus der "The Witcher"-Reihe äußerte sich nun vorsichtig zu der Technologie.

Eines der vorherrschenden Themen war in diesem Jahr die rasante Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Diese ist bereits in vielen Branchen immer wichtiger und wird – trotz großer Kritik von Entwicklern und Synchronsprechern – immer öfter auch in Videospielen eingesetzt.

In einem Interview sprach nun der Synchronsprecher Doug Cockle, der unter anderem als Geralt von Riva aus der „The Witcher“-Reihe bekannt ist, über die kontroverse Technologie. Die wachsende Präsenz von künstlicher Intelligenz in der Videospielindustrie sei „unvermeidlich“, aber auch gefährlich.

Synchronsprecher findet Einsatz von KI „bedauerlich“

„KI ist unvermeidlich und Entwickler werden KI nutzen. Wir sind uns nicht zu 100 Prozent sicher, was das genau bedeutet“, so Cockle in dem Interview. „Das ist bedauerlich, denn alle diese Stimmen waren einmal Menschen, und alle Stimmen sind menschlichen Modellen nachempfunden. Sie haben also die Stimme von jemandem genommen, sie in ihre Datenbank eingegeben, sie digitalisiert und verwenden sie, um Dinge sagen zu lassen, die die Person nie gesagt hat. Das hat etwas Unethisches an sich, und deshalb gibt es eine Menge Debatten.“

Related Posts

Cockle erzählte weiter, dass er vor ein paar Jahren von einer KI-Firma kontaktiert wurde, die seine Geralt-Stimme in ihre Datenbank aufnehmen wollte. Dies habe der Synchronsprecher jedoch verneint, aber dies läge nicht daran, dass er KI nicht mögen würde. Vielmehr sei es die Tatsache, dass Leute die Stimme von Sprechern „klauen“ würden. „Mir ist das schon mehrfach passiert“, so Doug Cockle. „Ich kann nicht einmal dagegen vorgehen, denn ich würde meine ganze Zeit damit verbringen, dieses dumme Zeug zu kontrollieren.“

Auch Fan-Mods, die mit guten Absichten erstellt würden, würden mit der Nutzung von Stimmmodellen den Synchronsprechern schaden. „Jedes Mal, wenn jemand das tut, berauben sie mich effektiv meines Einkommens. Und nicht nur mich, sondern auch jeden anderen Synchronsprecher, mit dem sie das tun“, so der Schauspieler. „Wir alle sehen zu, wie unsere Stimmen auf eine Weise benutzt werden, die wir lieber nicht hätten.“ Richtig beängstigend wäre jedoch der Einsatz von künstlicher Intelligenz für illegale Zwecke, so Cockle. „Das ist der Punkt, der uns an der KI wirklich stört: Wenn sie für Dinge eingesetzt werden kann, die kommerziell fragwürdig sind, dann kann sie auch für Dinge eingesetzt werden, die politisch oder ethisch bedenklich sind.“

Quelle: IGN