Gears of War für PS5: Shooter-Reihe könnte Teil von Microsofts Multiplattform-Initiative sein

Die Übernahme von Activision Blizzard war möglicherweise der letzte Wegweiser für die künftige Ausrichtung der Xbox-Sparte. Während das Hardware-Geschäft schwächelt, verwandelte sich Microsoft in den vergangenen Jahren in einen der größten Spiele-Publisher auf dem Markt – womöglich auch für Nintendo und PlayStation.

Nach den zahlreichen Gerüchten, Spekulationen und Hinweisen der vergangenen Tage, mischte sich Jeff Grubb von Giant Bomb in die laufenden Diskussionen ein. Laut seiner Ansicht könnte selbst eine der wichtigsten Shooter-Reihen von Xbox den Weg auf PlayStation-Konsolen finden.

Gears of War für PS5 in Erwägung gezogen

Microsoft soll es in Erwägung ziehen, die “Gears of War“-Serie für PlayStation-Konsolen zu öffnen. Grubbs Behauptung gliedert sich in die laufenden Berichte über eine angebliche Initiative ein, in deren Rahmen Microsoft bisher Xbox-exklusive Spiele auf weitere Plattformen bringen möchte.

„Das andere Spiel, bei dem ich gehört habe, dass es definitiv in Erwägung gezogen wird – was nicht bedeutet, dass es passieren wird, aber es ist im Gespräch – ist Gears of War“, so Grubb am Montag. „Gears of War wird dafür in Betracht gezogen“, wiederholte er im weiteren Verlauf noch einmal.

Schon seit dem Wochenende wird gemunkelt, dass Bethesdas “Starfield” und das kommende “Indiana Jones and the Great Circle” für die PS5 geplant sind. Und in den Wochen zuvor gab es ähnliche Gerüchte rund um “Hi-Fi Rush” und “Sea of Thieves”. Auch “The Elder Scrolls 6” auf PlayStation-Systemen klingt plötzlich nicht mehr unwahrscheinlich.

Ankündigung der Strategie im Februar?

Grubb möchte ebenfalls erfahren haben, dass Microsoft den Plan hatte, die neue Initiative Ende Februar anzukündigen. Aufgrund der zunehmenden Spekulationen könnte die große Enthüllung allerdings vorgezogen werden.

“Die andere Sache, die ich bestätigen kann, ist ein Gerücht, dass es Ende Februar etwas geben wird, wo sie diese Änderung erklären werden – das ist etwas, worüber sie definitiv gesprochen haben”, so Grubb im Wortlaut (via VGC).

“Gears of War” ist eines der Zugpferde der Xbox-Konsolen, sodass ein möglicher Port auf (einstige) Konkurrenzplattformen ein deutliches Zeichen wäre. 22 Millionen Mal wurden die Spiele laut Microsoft verkauft, seit man die Reihe im Jahr 2014 von Epic Games übernommen hatte.

Selbst Gerüchte über Ports von “Halo” und “Forza” gingen in den letzten Stunden durch die Gerüchteküche. Hier bleibt abzuwarten, was Microsoft wirklich im Sinn hat und was der Fantasie vermeintlicher Insider entspringt.

Für Klarheit könnte das Xbox-Unternehmen sorgen. Allerdings hüllt sich Microsoft weiterhin in Schweigen. Plausibel klingt letztlich eine Strategie, die wir von Sony beim Umgang mit PC-Versionen kennen, sodass bei großen Singleplayer-Spielen ein zeitlicher Versatz erfolgen könnte, während GaaS-Games gleichzeitig auf allen Plattformen erscheinen. Was meint ihr?

