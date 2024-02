Take-Two: Konkurrierende Xbox- und PlayStation-Konsolen keine Notwendigkeit

Microsoft gibt das Konsolengeschäft auf und wird ein unabhängiger Publisher? Das zumindest wäre das tiefgreifendste Szenario, das die Gerüchteküche in den vergangenen Tagen zum Vorschein brachte.

Einen derart drastischen Strategiewechsel wird Microsoft in der kommenden Woche voraussichtlich nicht ankündigen und auch in Zukunft stehen wahrscheinlich Xbox-Konsolen in den Läden.

Spekulationen zufolge könnte Microsoft allerdings auf ein Disk-Laufwerk verzichten und sich auf den digitalen Vertrieb von Spielen beschränken. Auch der Xbox Game Pass hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie Videospiele auf den Konsolen der Redmonder konsumiert werden. Berichten zufolge zogen erste Händler die Reißleine.

Take-Two ist dort, wo der Verbraucher ist

Doch was denkt die Branche über die mutmaßlichen Änderungen in der Strategie von Microsoft? Take-Twos Strauß Zelnick widmete sich während der Bekanntgabe der neusten Geschäftszahlen den laufenden Spekulationen und zeigte sich betont gelassen.

Laut seiner Aussage werde die strategische Richtung von Microsoft durchaus die Entscheidungen von Take-Two beeinflussen. Vor allem der Verkauf von physischen Spielen wäre ein gewisses Thema, wenn sie von einem Konsolenhersteller nicht mehr unterstützt werden. Problematisch sind Änderungen beim physischen Vertrieb für den Publisher aber nicht.

“Es ist nicht kostspielig, etwas für den physischen Vertrieb zu entwickeln. Solange man nicht zu viele Bestände produziert, ist es nicht teuer”, so Zelnick. „Es ist also keine große Entscheidung für uns. Vor 30 Jahren war es eine große Entscheidung, als wir noch Cartridges produzieren mussten, mit denen man nichts anfangen konnte… aber heute können wir eine Disk bestellen und fünf Tage später steht sie im Regal.“

Am Ende sei vielmehr das Verbraucherverhalten entscheidend. “Wir werden dort sein, wo der Verbraucher ist. Wir treffen unsere Entscheidungen nicht auf der Grundlage von Meinungen. Wir stützen unsere Entscheidungen darauf, wo sich der Verbraucher befindet.“

Konkurrenz zwischen PlayStation und Xbox “keine Notwendigkeit”

Änderungen in der Vertriebsart von Videospielen sind das eine Thema. Doch was wäre, wenn Xbox-Konsolen gänzlich vom Markt verschwinden würden? Für Take-Two ist auch ein solches Szenario kein Schreckgespenst.

Auf die Frage, ob der Publisher die Gesundheit des Videospielmarktes auch von der Konkurrenz zwischen PlayStation und Xbox abhängig macht, erklärte Zelnick: „Ich denke, es ist ein Vorteil. Doch glaube ich, dass es letztendlich eine Notwendigkeit ist? Nein. Aber ich denke, es ist ein Vorteil.“

Leser von PLAY3.DE sind in dieser Hinsicht skeptischer. Der überwiegende Teil sieht bei einem möglichen Wegfall von Xbox-Konsolen ein negatives Signal für den Konsolenmarkt. 62 Prozent der Teilnehmer an unserer Umfrage vertreten diese Meinung.

Was Microsoft wirklich plant, erfahren wir in der kommenden Woche. Das Unternehmen möchte die Zukunftsvision in einem von Phil Spencer angekündigten Event vorstellen.

