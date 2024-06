Fallout 76: Gratis-DLC „Skyline Valley“ erscheint in wenigen Tagen

Eine Erweiterung für „Fallout 76“ ist auf dem Weg! Den gerade stattfindenden Xbox Showcase nutzte Bethesda Softworks unter anderem, um „Skyline Valley“ anzukündigen. Freut euch hier auf die erste Map-Erweiterung überhaupt.

Darum geht es: „Expandiere nach Süden ins Skyline Valley – eine brandneue Region in den Appalachen. Untersuche die Ursache des elektrischen Sturms, der über dir kreist, und lüfte das Geheimnis von Vault 63 und seinen Bewohnern, darunter ein schockierender neuer Ghul-Typ – die Verlorenen.“

Der Release der Erweiterung findet am 12. Juni statt. Am bevorstehenden Mittwoch ist es also schon so weit.

2025 dürft ihr einen Ghoul spielen

Nächstes Jahr dürft ihr dann einen sogenannten Ghoul spielen. Das sind Menschen, die durch Strahlungen so stark geschädigt sind, dass sie nicht mehr als Menschen zu erkennen sind. Sie sind immun gegen die Strahlenkrankheit. Viele von ihnen haben keinerlei Menschlichkeit mehr und greifen jeden Spieler wahllos an.

Die Vorraussetzung, um einen Ghoul zu spielen: Ihr müsst Level 50 erreicht haben. Ist diese Stufe erreicht, dürft ihr euch auf einen individuellen Spielstil freuen, den es so in „Fallout“ noch nicht gab.

„Fallout 76“ ist für PlayStation, Xbox und PC verfügbar. Im PS Store ist die „Atlantic City Deluxe“-Edition gerade 60 Prozent günstiger zu haben. Demnach zahlt ihr nur 23,99 Euro statt 59,99 Euro. Dieses Angebot gilt bis zum 13. Juni. Wer PS Plus Extra abonniert hat, kann sich das Spiel wiederum ohne Zusatzkosten herunterladen.

Schaut euch jetzt den gezeigten Trailer an:

