Metal Gear Solid 3 Snake Eater: Das erste Gameplay – Reveal-Trailer zeigt das Remake in Aktion

Im vergangenen Herbst nutzte Konami den Xbox Partner Preview-Stream, um uns einen Trailer mit ersten In-Engine-Szenen zu „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ zu präsentieren.

Auch auf dem heutigen Xbox Games Showcase 2024 war der Publisher mit einem frischen Trailer zum Remake des ursprünglich im Jahr 2024 veröffentlichten Stealth-Klassikers vertreten. Im Rahmen des Trailers hatten die Entwickler endlich ein Einsehen mit der wartenden Community und präsentierten uns die ersten handfesten Gameplayszenen zu „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“.

Diese ermöglichen uns einen Blick auf die rundum überarbeitete Grafik. Zudem warten Eindrücke aus der Geschichte und ein Wiedersehen mit dem Protagonisten Naked Snake.

Remake bietet zwei Arten der Steuerung

Wie anlässlich des heute veröffentlichten Trailers noch einmal bestätigt wurde, wird „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ zwei unterschiedliche Steuerungsstile bieten. Fans des Originals, die die damalige Spielerfahrung neu aufleben lassen möchten, können sich beispielsweise für die klassische Steuerung entscheiden.

Hinzukommt eine moderne Steuerung. Konami: „Zusätzlich zum ursprünglichen Spielstil und Steuerungsschema können Spieler einen neu hinzugefügten, moderneren Steuerungsstil wählen.“

„Dieselbe packende Geschichte und faszinierende Welt, aber mit brandneuer Grafik und 3D-Audio, die die Dschungelatmosphäre verbessern. Machen Sie sich bereit für das ultimative Survival-Stealth-Action-Erlebnis.“

Entwicklung kommt gut voran

„Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Das letzte Status-Update zum Remake des Stealth-Klassikers stammt aus dem März dieses Jahres. Hier versicherte uns der Produzent Noriaki Okamura, dass die Entwicklung des Remakes gut vorankommt und große Fortschritte macht.

Gleichzeitig betonte Okamura, dass es seinem Team darum geht, ein Remake abzuliefern, das sich möglichst nahm am Original aus dem Jahr 2004 orientiert. „Metal Gear Solid sollte Metal Gear Solid bleiben, also werden wir die Grafik und die Bedienbarkeit ändern, aber die Szenarien, die Sounds und das Spieldesign unverändert lassen“, so der Produzent weiter.

Einen konkreten Releasetermin nannte Konami bislang leider nicht.

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren