Xbox Games Showcase: Livestream und Uhrzeit – Microsoft-Event hier verfolgen

Am heutigen Sonntagabend findet der große Xbox Games Showcase 2024 statt. Bei uns könnt ihr das Event live im Stream mitverfolgen und euch mit der Community über die vorgenommenen Präsentationen und Ankündigungen austauschen.

Nach der eher klein angelegten Xbox-Developer-Direct-Präsentation im Januar gehen die Verantwortlichen von Xbox an diesem Wochenende in die Vollen.

So findet am heutigen Sonntagabend der große Xbox Games Showcase 2024 statt. Los geht es zu einer auch für europäische Spielerinnen und Spieler freundlichen Uhrzeit: 19 Uhr. Wie gehabt bietet euch Microsoft die Möglichkeit, das Event im Stream live mitzuverfolgen.

Das entsprechende Equipment vorausgesetzt, könnt ihr euch den Xbox Games Showcase 2024 auf den offiziellen Kanälen von Xbox und Bethesda Softworks in 4K und 60FPS anschauen.

Alle anderen Kanäle übertragen das Event in 1080p und 60FPS. Der Showcase findet in Englisch statt und bietet diverse optionale Untertitel in anderen Sprachen.

Ein Shadow Drop und ein Xbox-Handheld?

Kurz vor dem Start des Xbox Games Showcase 2024 am heutigen Sonntag Abend erreichten uns in den letzten Wochen diverse Gerüchte zu Ankündigungen, die Microsoft auf dem Event vornehmen könnte. Beispielsweise möchte der als verlässliche Quelle geltende Insider „eXtas1s“ erfahren haben, dass Microsoft den Shadow Drop eines First-Party-Titels plant.

Ein Shadow Drop bedeutet, dass der entsprechende Titel auf dem Showcase angekündigt beziehungsweise präsentiert und zeitnah freigeschaltet wird. Mit welchem Titel wir es hier im Detail zu tun haben, möchte „eXtas1s“ nicht verraten. Um uns die Spannung nicht zu verderben, wie der Insider ergänzte.

Gleichzeitig wies „eXtas1s“ darauf hin, dass wir auf dem Showcase einen ersten Trailer oder zumindest einen ersten Teaser zu einem Xbox-Handheld zu Gesicht bekommen. Gerüchte um einen möglichen Xbox-Handheld halten sich bereits seit ein paar Monaten.

Beispielsweise berichtete Windows Centrals Jez Corden erst Ende März von einem nicht näher konkretisierten nativen Handheld, an dem Microsoft arbeiten soll.

Auch die PlayStation-Community wird wohl nicht leer ausgehen

Auch wenn der Fokus des Showcase natürlich auf First-Party-Produktionen liegt, dürften Spielerinnen und Spieler auf der PS5 nicht leer ausgehen. Zum einen kam in den letzten Wochen immer wieder das Gerücht auf, dass Microsoft nach Titeln wie „Sea of Thieves“ weitere Xbox-Titel für andere Plattformen wie die PS5 umsetzen könnte.

Darüber hinaus deuteten diverse Quellen wie Tom Warren von The Verge kürzlich an, dass auf dem Xbox Games Showcase 2024 der neueste Ableger der „Doom“-Reihe vorgestellt wird. Dieser soll den unbestätigten Berichten zufolge in Form eines Multiplattform-Titels und somit auch für die PS5 erscheinen.

Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist, erfahren wir heute Abend.

