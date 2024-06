Assassin’s Creed Shadows: Die Gameplay-Enthüllung vom Xbox Showcase

Nicht auf der bevorstehenden Forward-Ausgabe, sondern auf dem Xbox Showcase hat Ubisoft das erste Gameplay zu „Assassin’s Creed Shadows“ präsentiert! Knapp zwei Minuten lang dürft ihr euch ansehen, was ihr im kommenden Open-World-Abenteuer erleben werdet.

Den Zuschauern scheint das Gameplay-Material zu gefallen. „Gameplay sieht besser aus, als ich erwartet hatte“, lautet eines der meistgelikten Kommentare. Ein anderer meint: „Nach sehr langer Zeit bin ich mal wieder von einem AC-Gameplay-Trailer beeindruckt.“

Dass die Leute heiß auf den neuen Ableger sind, deutet die neulich gestartete Preorder-Phase an. Laut dem gut informierten Branchen-Insider Tom Henderson sind die Vorbestellungen mit Vollgas gestartet. Der Ankündigungstrailer spaltete jedoch die Gemüter, und auch die Mini-Battle-Pässe sorgten für Kritik.

Das erste Gameplay-Video zum neuen „Assassin’s Creed“:

Das ausführliche Gameplay-Video kommt morgen

Viele Fans freuen sich schon auf das morgige Ubisoft-Event. Hier zeigt der Publisher nämlich ein weiteres, deutlich längeres Gameplay-Video zu „Assassin’s Creed Shadows“. Stellt euch schon mal auf einen 13-minütigen Walkthrough ein, der ausführliche Eindrücke verschafft. Darüber hinaus bekommt ihr „Star Wars Outlaws“ und viele andere Ubisoft-Titel zu sehen – eventuell auch das „Splinter Cell“-Remake.

Worauf könnt ihr euch bei diesem Teil freuen? Dabei sind ein überarbeitetes Stealth-System, wechselnde Jahreszeiten, neue Parcour-Optionen und zwei wechselnde Protagonisten. Ausführliche Infos dazu stehen im unterhalb verlinkten Artikel:

„Assassin’s Creed Shadows“ kommt am 15. November dieses Jahres für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Für die Standard-Edition zahlt ihr einen Preis von 79,99 Euro. Was die umfangreicheren Editionen kosten und was enthalten ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren