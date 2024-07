PS5 & PS4: PSN-Summer-Sale mit über 2.000 Angeboten gestartet

Sony hat im PlayStation-Store die Sommer-Angebote gestartet. Mehr als 2.000 Spiele, Addons und Erweiterungen erhielten temporär einen neuen Preis. Nur selten wurden neue Bestpreise erreicht. Aber schon aufgrund der schieren Masse an Angeboten dürfte für alle Spieler etwas dabei sein.

Zum bisherigen Bestpreis ist “Dragon’s Dogma 2” im PlayStation-Store erhältlich. Denn es handelt sich für die Standardversion um die erste Preissenkung für das Rollenspiel. Der zu zahlende Betrag sank von 74,99 auf 52,49 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 30 Prozent entspricht.

Der Preis der “Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition” sank von 69,99 auf 34,99 Euro. Auch das ist ein Tiefstpreis, allerdings wurde er nicht zum ersten Mal erreicht. Gleiches gilt für den Betrag, den es für “Hi-Fi Rush” zu zahlen gilt. Hier ließ der 40-Prozent-Rabatt den Preis auf 17,99 Euro schrumpfen.

Lies of P mit einem neuen PSN-Bestpreis

“Star Wars Jedi Survivor” kann für 35,99 Euro mitgenommen werden, was einem Rabatt von 55 Prozent entspricht. Verglichen mit der Disk-Version im freien Handel ergibt sich dieser hohe Preisnachlass natürlich nicht. “Dead Space” nehmt ihr für 27,99 Euro mit. Regulär werden im PlayStation-Store 79,99 Euro fällig.

“Lies of P” hat wiederum einen neuen PSN-Bestpreis erreicht. Er sank um 40 Prozent auf 35,99 Euro. Günstiger war der Titel im PlayStation-Store noch nicht im Angebot. “Returnal” ist für 39,99 statt 79,99 Euro im Sale vertreten.

Weitere Deals in der Übersicht:

Mass Effect Legendary Edition: 10,49 Euro (-85%)

Tekken 8: 45,59 Euro (-43%)

Sea of Thieves: 27,99 Euro (-30%)

Grand Theft Auto 5 19,99 Euro (-50%)

Mortal Kombat 1: 29,99 Euro (-60%)

Ratchet & Clank: Rift Apart: 39,99 Euro (-50%)

Persona 3 Reload: 48,99 Euro (-40%)

Diablo 4 Standard Edition: 35,99 Euro (-40%)

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy: 39,99 Euro (-20%)

Resident Evil 4: 29,99 Euro (-30%)

BioShock: The Collection: 9,99 Euro (-60%)

Death Stranding Director’s Cut: 19,99 Euro (-45%)

Final Fantasy XII The Zodiac Age: 19,99 Euro (-50%)

Street Fighter 6: 29,39 Euro (-58%)

Gravity Rush 2: 15,99 Euro (-60%)

Das war längst nicht alles. Der Sale setzt sich aus mehr als 2.000 Angeboten für PS4 und PS5 zusammen. Auf dem PlayStation-Blog sind sie alphabetisch geordnet aufgelistet, allerdings ohne Preisangabe. Im PlayStation-Store wurde allerdings eine Übersicht freigeschaltet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind auch Spiele gelistet, bei denen noch keine Preissenkung ersichtlich ist.

Falls euch die Deals nicht zusagen, aber ihr eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus habt: Gestern wurden die Neuzugänge für Extra und Premium freigeschaltet, nachdem die Essential-Spiele zwei Wochen zuvor an der Reihe waren. Welche PS-Plus-Spiele im August aus den Bibliotheken fliegen, ist in der verlinkten Meldung aufgelistet.

