PS Plus August 2024: Essential, Extra und Premium – Diese Spiele fliegen aus dem Abo

Sony Interactive Entertainment hat heute die neusten PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium freigeschaltet. Gleichzeitig flogen einige Games aus den Abos, nachdem der Wegfall einen Monat zuvor im PlayStation-Store ersichtlich wurde.

Auch im August trifft es weitere Spiele, die aus den Bibliotheken genommen werden. Nachfolgend eine Übersicht.

PS Plus Essential – Spiele vor dem Wegfall sichern

Der Wegfall von PS-Plus-Spielen betrifft wie gewohnt zuerst die Essential-Stufe. Hier reicht es, die Juli-Neuzugänge rechtzeitig in die persönliche Bibliothek zu packen. Ist das geschehen, stehen sie auch nach dem Wechsel des Essential-Angebotes zur Verfügung.

Bei den am 6. August 2024 wegfallenden Juli-Games der Essential-Stufe handelt es sich um die folgenden Titel:

Borderlands 3

NHL 24

Among Us

Diese Spiele fallen aus den Stufen PS Plus Extra und Premium

Während die Essential-Spiele von PS Plus recht simpel in die persönliche Bibliothek gepackt und damit langfristig gespielt werden können, lässt sich der Wegfall der Extra- und Premium-Games nicht umgehen. Das bedeutet: Nachdem sie aus den PS-Plus-Bibliotheken entfernt wurden, ist über das Abo kein “Gratis-Zugriff” mehr möglich.

Im August trifft es die folgenden Spiele der Stufen Extra und Premium:

Need for Speed Unbound

Trials of Mana

Destroy All Humans 2: Reprobed

NBA 2K24

SpellForce 3 Reforced

Der Wegfall erfolgt am voraussichtlich 20. August 2024.

PS Plus Essential, Extra und Premium im August 2024 – Termine in der Übersicht

Natürlich fallen nicht nur Spiele aus den Bibliotheken heraus. Gleichzeitig kommt es zur Neuaufnahme anderer Games. Die Ankündigungen starten am 31. Juli mit der Enthüllung der Essential-Neuzugänge, bevor es im Wochentakt mit deren Freischaltung und der Enthüllung bzw. Freischaltung der Neuzugänge für Extra und Premium weitergeht.

Die mutmaßlichen Termine für den neuen Monat:

PS Plus Essential im August 2024:

Ankündigung: 31. Juli 2024

Freischaltung: 6. August 2024

PS Plus Extra/Premium im August 2024:

Ankündigung: 14. August 2024

Freischaltung: 20. August 2024

Wie üblich werden wir auf die Ankündigungen und Freischaltungen aufmerksam machen. In der Zwischenzeit können sich Spieler, die bisher nicht oder kaum mit PlayStation Plus in Berührung gekommen sind, in unserem Special über die Features und Preise von PS Plus Essential, Extra und Premium informieren.

